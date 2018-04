Torsdag var det klart for tiende av i alt 12 dager av rettssaken mot Peter Madsen.

Madsen er tiltalt for drap, mishandling og partering av journalist Kim Wall.

Torsdag var siste dag det var mulig å innkalle vitner, og det 37. vitnet, Madsens ekskone, hadde da fremdeles ikke forklart seg for retten.

Syk

Madsens ekskone skulle egentlig forklare seg før påske, men meldte da at hun var for syk til å møte i retten. Da leverte hun legeerkæring og slapp.

Det har senere vært forsøkt å få kontakt med henne og å få henne i retten, men forsøkene har ikke lyktes.

Torsdag ble det klart at det forelå en ny legeerklæring, og denne godkjente retten. Kvinnen trengte derfor ikke å forklare seg.

Familiemedlem

Det var også et tema hvorvidt ekskona, som et tidligere familiemedlem, kunne tvinges til å vitne eller ikke.

I både Norge og Danmark har ikke familiemedlemmer plikt til å forklare seg i straffesaker, men hvorvidt det gjaldt kvinnen var uklart, da hun på det aktuelle tidspunktet hadde tatt ut separasjon fra Madsen.

Madsen har i retten forklart at kona kom til ham i fengselet og sa hun ville ta ut separasjon.

– Det er rettens oppfatning at vitnet har lovlig fravær, sa dommer Anette Burkø torsdag formiddag.

Kona var et av forsvarets vitner, og forsvarer Betina Hald Engmark har hele tiden insistert på at hun er viktig for Madsens forsvar.