Russen i Bryne ønsker at alle knuter som innebærer seksuell kontakt, også skal kreve samtykke som må dokumenteres på video.

Regelen har fått mye oppmerksomhet, etter at Rogalands Avis først omtalte saken.

I et Facebook-innlegg publisert torsdag formiddag skriver Bryne-russen at de etter medieoppslagene føler seg misforstått, og at intensjonen med regelen var god.

– Jenter i ung alder blir stadig vekk trakassert, voldtatt og klådd på. Med denne regelen ønsker vi at dette skal forhindres, skriver Bryne-russen.

– Ubehagelig

Russepresidenten i Bergen og Hordaland, Sebastian Hauan Stenberg, sier til TV 2 at de tar avstand fra at regelen om at samtykke til sex skal dokumenteres på video.

– Ofte kan man ha sex i beruset tilstand, og da hender det man angrer. Dette er ikke nødvendigvis voldtekt, men da kan det være ubehagelig hvis en video der du sier ja til sex blir spredd rundt, mener Stenberg.

SKEPTISK: Russepresident for Bergen og Hordaland, Sebastian Hauan Stenberg mener det ikke skal være nødvendig å filme samtykke til sex. Foto: Privat

Han sier at russestyrene har mange viktige oppgaver, men å godkjenne hvem folk har hatt sex med, ikke er en av disse. Derfor har de valgt å ikke ha noen dokumentasjonskrav på knuter knyttet til sex.

– Det kan føre til at noen lyver om at de har tatt den knuten, men jeg tenker at hvis noen trenger god selvtillit ved å lyve om hvor mange personer de har hatt sex med, da sier det mye om den personen, sier han.

Økt fokus

Etter økt fokus på seksuelle overgrep gjennom #metoo-kampanjen, har russen i Bergen valgt å fjerne flere knuter knyttet til seksuell kontakt.

Stenberg mener imidlertid det er viktig å beholde noen av dem, men at fokuset skal være på å ha det gøy. De har også presisert at all seksuell kontakt må være frivillig.



– Oppførselen til russen kan reguleres gjennom ordentlige russeknuter. Vi ønsker at knutene skal oppfordre folk til å gjøre morsomme og unormale ting. Det er et stort fokus på sex og alkohol i russetiden, men det trenger ikke nødvendigvis være negativt.

Pressmiddel

Tina Skotnes er psykiatrisk sykepleier og veileder ved Dixi ressurssenter. Hun mener at det å dokumentere eller på en annen måte kontraktsfeste samtykke til samleie er veldig problematisk.

– I verste fall kan det brukes som et pressmiddel: «Du sa faktisk ja på film her, så da må du fullføre alt som kommer etterpå». Vi vet at dette brukes i pornoindustrien til å presse personer til å fortsette når de egentlig ønsker å avbryte, sier hun.

Hun mener bedre og tidlig seksualundervisning – lenge før ungdommen skal håndtere seksuelle situasjoner – er veien å gå.

– Hvor gøy er det egentlig å ha sex med noen som ikke reagerer eller er helt tyst? Dette må bankes inn i hodene på ungdommen.

Uskyldig moro

I Oslo og Akershus har fokuset vært det samme. De ønsker at knutene skal være like morsomme å lese, som å gjennomføre. Russepresident Johannes Uthaug ønsker at knutene skal bli en sentral del av russetiden igjen.

– Vi ønsker at folk skal legge bort sosiale normer, og få til litt uskyldig moro, sier presidenten for Oslo og Akershus, Johannes Uthaug, til TV 2.

Eksempler på slike russeknuter i Oslo er å fylle et badekar med cornflakes og melk, før man bader i det. Russen oppfordres også til å drikke en kasse øl i en telefonkiosk uten å tisse.

– Den drøyeste russeknuten vi har er gullkonglen. Den får man for sikker sex i et tre, forklarer Uthaug.