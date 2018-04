• Betrakt alle bilførere med en liten dose skepsis og ta selv ansvar for at ting skal gå bra.

• MC-førere må langt på vei også ta ansvar for andre trafikanters feilhandlinger.

• Trafikkreglene er der for å skape forutsigbarhet og godt samspill i trafikken og for å forhindre ulykker.

• Politiets motorsyklister starter vårsesongen med å «riste av seg rusten» etter en lang vintersesong og vi anbefaler derfor deg å gjør det samme.

​• Utrykningspolitiet ønsker at du som motorsyklist skal oppleve en sesong uten ulykker, med kjøreglede, frisk luft og trivsel på veien.