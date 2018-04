Onsdag la aktor Arne Ingvald Dymbe ned påstand om fire års fengsel for moren til Angelica, som er siktet for grov mishandling og omsorgssvikt.

13 år gamle Angelica ble funnet død, sterkt avmagret, på en hytte på Beitostølen i desember 2015.

Under onsdagens prosedyre argumenterte Dymbe for hvordan moren har latt være å hjelpe Angelica tilstrekkelig, og at hun delvis har skyld i datterens død.

– Toppet seg i går

Torsdag var det forsvarets tur til å holde sin prosedyre.

– Hvis man ser på tiltalen, ser man at den er et juridisk misfoster. Den er juridisk-teknisk feil, åpnet medforsvarer Ann-Turid Bugge.

– Vi står overfor en mor som hvert sekund, hver time, hver dag og hvert år har kjempet for at datteren skulle få et best mulig liv. Mange foreldre som har syke barn er livredde for at de skal komme i samme situasjon, sa Bugge.

Bugge sa vitneutsagnene har vært så preget av etterpåklokskap at hun aldri har sett maken.

– Beslutningen om å sikte moren ble tatt samme kveld. Så begynner man å etterforske, og i stedet for at man sier at vi tok feil, kjemper man med nebb og klør for å opprettholde siktelsen. Det toppet seg i går, når man sier at det grenser mot forsettlig drap, sa Bugge.

– Mange sier siktelsen er uverdig

Forsvareren sa den versjonen av saken som har stått i pressen, er helt feil. At moren tok med seg et sykt barn og isolerte henne, er langt fra sannheten, ifølge Bugge.

– Dette var en dypt fortvilet mor som dro til Beitostølen på grunn av en vannlekkasje i leiligheten. Vi må huske at dette var hytta til foreldrene, det var ikke noe permanent bosted. Det var ingenting som tydet på at de hadde tenkt å bosette seg der.

Forsvareren sa hun aldri før opplevd at en av hennes klienter i en straffesak har blitt neddynket i blomster.

– Mange sier det er uverdig å sikte henne. Tror retten at familien hennes hadde støttet henne dersom hun hadde mishandlet Angelica?, spurte Bugge.

Stort engasjement

Forsvareren påpekte at Angelica gikk 10 kilo ned i vekt mens hun var tvangsinnlagt. Bugge sa videre at man har svært liten kompetanse om anoreksi i Norge, og at det kanskje var noe av grunnen til at Angelica ikke fikk tilstrekkelig hjelp.

– Man står overfor et barn som truer med å ta sitt eget liv hvis man ringer sykehus. Hva gjør du da? Hvis Angelica hadde levd i dag, hadde moren blitt premiert som en fantastisk mor som fikk til det helsevesenet ikke klarte, sa Bugge.

Moren satt torsdag i et eget rom i nærheten av rettssalen og følger prosedyren via videooverføring. Hun kom inn i rettssalen i pausen, og viste pressen et hjerteformet smykke med et bilde av Angelica i.

Forsvarer Bugge påpekte at rettssaken har vakt et enormt engasjement i befolkningen, og sa hun trodde dette har en sammenheng med at folk selv har mistet barn.

– Synes det er nedrig

Bugge sa videre at den tiltalte av mange er beskrevet som omsorgsfull, og at hun gjorde så godt hun kunne. Forsvareren mener man har brukt utrolig mye energi på å skape moren til en som går rundt og tenker motsatt av alle andre.

– Jeg synes det er nedrig. Samtlige som har vitnet har omtalt moren som et menneske som har vært utrolig glad i barnet sitt, og som har vært opptatt av å gjøre det beste, sa Bugge.

Forsvareren mener aktors påstand om fire års fengsel ligger langt over det som er vanlig i saker med mishandling av barn med vold.

– Tiltalen er etter min oppfatning nok til å få en dom opphevet. Jussen er etter min oppfatning særdeles stemoderlig behandlet, sa Bugge.



– Men ingen er blitt tiltalt. Hva forteller det? I norsk lov har vi ingen straffebestemmelse som omhandler forholdene i denne tiltalen, sa Bugge.