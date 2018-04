I 1934 giftet den kjente norske komponisten Harald Sigurd Johan Sæverud seg med den styrtrike overklassekvinnen Marie Lolita Hvoslef.

De to bodde sammen i en storslått villa i Nydalen på Paradis i Bergen, og for 28 år siden kjøpte forretningsmannen Kjetil Sørensen det 334 kvadratmeter huset.

Tomten er på nesten 1400 kvadratmeter.

Nå skal huset selges, og taksten er på hele 14,5 millioner kroner.

Sørensen sier til Bergensavisen, som først omtalte saken, at han til tider føler seg som vaktmesteren i det gedigne huset.

– Vi har hus i Sør-Frankrike og hytte på fjellet. Samtidig har to av tre barn flyttet ut. Jeg føler meg til tider litt som en vaktmester som løper rundt. Om man får for mye verdier, så eier verdiene deg etter hvert, så da vi fikk tilbud om å kjøpe en stor leilighet bare et par hundre meter unna huset, slo vi til, sier han.

Gildehall formet som flygel

I boligannonsen som er lagt ut på Finn, kan man se hva som skjuler seg i husets kjeller.

– Det er ingen tvil om at dette er et unikt hus som gjør at mange blir nysgjerrige, sier boligmegler Børge Vadset til TV 2.

VISER VEI: Inngangen til den helt spesielle kjelleren er voktet av en rustning. Foto: Proaktiv eiendomsmegling.

På 1930-tallet bygget Marie Lolita Hvoslef et musikkrom under bakken til ektemannen, slik at han kunne komponere og spille musikk uten å forstyrre naboene.

FIN VIN: På vei inn i gildesalen finner man en vinkjeller. Foto: Proaktiv eiendomsmegling

Samtidig ble det satt opp et murverk rundt huset.

Det «hemmelige» rommet i kjelleren ble formet som et flygel, og innredet som en gildehall.

FESTKLAR: Slik ser selve gildehallen ut, med spesiallaget service og interiør. Foto: Proaktiv eiendomsmegling.

Den eller de som kjøper villaen, får med seg både rustningen som viser vei ned til kjelleren, samt servise og interiør som er spesialdesignet til gildehallen.

– Ja, rustningen følger med, men jeg håper at noen kjøper huset fordi det er et flott hus, og ikke bare på grunn av rustningen. I så fall blir det en ganske dyr rustning, sier eiendomsmegler Børge Vadset og ler.