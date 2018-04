I en bar på Manglerudhjemmet i Oslo sitter Grete Riis (78) og smiler.

Da 78-åringen flyttet inn i bokollektivet veide hun 39 kilo. Hun følte seg konstant utrygg og hadde begynt å vandre ute om nettene.

Riis skjønte at det var noe som ikke stemte, men hun klarte ikke sette fingeren på hva det var.

Stor forandring

Seks uker etter har situasjonen forandret seg fullstendig.

Nå spiser hun bra, all medisinering er kuttet ut og Grete blir aktivisert hele tiden.

Men fra 1. juni har Bydel Østensjø i Oslo kommune besluttet at bokollektivet på Manglerud skal legges ned. Her bor det per dags dato fire demente beboere, men disse må nå flyttes.

Beslutningen har skapt voldsomme reaksjoner, både fra pårørende og Bård Hoksrud og Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet.

For sønnen til Grete, Frode Riis (53), er det vanskelig å forstå at moren må flytte når forbedringen har vært så stor på kort tid.

– Jeg føler kommunen putter alle demente i én og samme sekk. Min mor er såpass selvgående, og da er det viktig at hun får beholde det tilbudet som er i bokollektivet på Manglerud , sier Riis.

Eldrehjem utenom det vanlige

Bokollektivet har egen bar, beboerne bor i store hybler, de har restaurant, lekerom for barnebarn og egen butikk. Omsorgsboligene har tidligere fått oppmerksomhet for alle sine aktivitetstilbud.

Beboerne som bor her føler seg for friske til å være på et sykehjem, men er fortsatt avhengig av tett oppfølging. Før Grete Riis flyttet inn i bokollektivet hadde hun begynt å vandre ute om natta. De pårørende følte derfor ikke oppfølgingen fra hjemmesykepleien var nok.

EGEN BAR: - Det er ikke unaturlig at et eldrehjem skal ha egen bar og restaurant, sier eldrepolitisk talsmann i FrP, Bård Hoksrud. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Jeg er redd mamma skal komme til et sted hvor hun blir sittende i en stol, eller at de sover hele dagen og at de eldre ikke blir aktivisert, sier Frode Riis til TV 2.

Reagerer kraftig

Bård Hoksrud, eldrepolitisk talsmann i FrP, sier til TV 2 at han reagerer kraftig på at bokollektivet på Manglerud skal legges ned.

– Man behandler folk som pakker, og sender de rundt slik det passer politikerne, og ikke hva som er best for menneskene det gjelder, sier Hoksrud.

Frode Riis frykter at flyttingen kan få alvorlige konsekvenser for moren.

Under krigen ble hun satt på sentralbanestasjonen med en lapp rundt halsen med navnet sitt, og sendt til Sverige. Dette har vært en sterk opplevelse som har preget hele livet til 78-åringen.

– For meg har det vært viktig og ikke rive opp tilværelsen hennes, slik at hun får vonde tilbakeblikk til disse hendelsene, sier han.

FORNØYD: Grete Riis sammen med sin sønn Frode Riis. Foto: Mari Linge Five / TV2

Bydel Østensjø har kjøpt de syv plassene i bokollektivet på Manglerud av Sykehjemsetaten.

Per dags dato står tre av plassene ledig. Bydelen må likevel betale for alle syv.

– Omorganisering av tilbudet

På grunn av omorganisering av tjenestene til demente, har bydelen besluttet å legge ned bokollektivet på Manglerud, og de fire demente beboerne må flytte.

Istedet for tilbudet i bokollektivet på Manglerud, skal de demente få hjelp hjemme med små arbeidslag og tett oppfølging fremfor på institusjon.

– Vi mener ikke det er snakk om å legge ned tilbudet, men heller en omorganisering av tilbudet. Vi har styrket hjemmetjenesten og dannet egne demensteam som gir eldre med demenslidelser svært god oppfølging i hjemmet, sier bydelsdirektør Tone Stien, til TV 2.

FrP er kritisk

Sylvi Listhaug, medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, stiller seg kritisk til bydelens omorganisering, og mener problemet ikke blir løst av at folk heller skal være hjemme.

Hun trekker frem ensomhet og trygghet som to vesentlige faktorer.

– Du kan ikke bidra til at noen skal være trygge, hvis de må være alene store deler av døgnet. Hvis det først begynner å skrante, du merker at du begynner å surre, og du er nødt til å klare deg selv - så kan en bare tenke seg hvordan det må føles, sier Listhaug til TV 2.

– Ikke fornuftig

Bydelsdirektør Stien påpeker at de fire pasientene som bor der nå, har fått tilbud om videre plass ved sykehjemmet på Manglerud. I stedet for å bo i egne omsorgsboliger, får de tilbud om å flytte til sykehjemsavdelingen. Dette har de takket nei til, ifølge Stien.

Bydelsdirektøren har forståelse for at de eldre opplever det som problematisk å flytte.

– Det er ikke fornuftig å holde sju plasser åpne, for fire personer. Vi må betale for ale plassene, selv om vi ikke har beboer til dem. Etter flyttingen får beboerne tjenester på et høyere omsorgsnivå enn det de har i dag, og dette har vært viktig for oss, sier Stien.

– Et fyrtårn

Hun mener de har hatt god dialog med de pårørende. Frode Riis sier imidlertid at han ikke har fått noen begrunnelse på hvorfor moren må flytte.

– Siden vi kom hit, har jeg sett hvor bra alt fungerer. Da klarer jeg ikke forstå hvorfor det nå skal legges ned, sier han.

Både Listhaug og Hoksrud er imponert over tilbudet på Manglerudhjemmet, og er kritiske til at beboerne må flytte.

– Vi vil aldri akseptere å flytte inn på et sterilt sykehjem hvor du blir henvist til å sitte neddopet av tabletter foran tv'en. Jeg synes ikke vi skal tillate oss at de som er gamle i dag blir behandlet på en slik måte heller. Flere burde sett og lært av bokollektivet på Manglerud. Det burde ikke legges ned, slår Listhaug fast.

IMPONERT: Sylvi Listhaug brukte sin første arbeidsdag som medlem av helse- og omsorgskomiteen til å besøke bokollektivet på Manglerud. Her sammen med eldrepolitisk talsmann i FrP, Bård Hoksrud. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Hoksrud mener Manglerud bokollektiv er et fyrtårn. Han synes ikke det er unaturlig at et eldrehjem har en bar og restaurant. Det er slike tiltak som gir livsglede, sier Hoksrud.

– Snu tankegangen

Listhaug sier at vi må snu hele tankegangen til at driften på sykehjemmene må tilpasses behovene til de som bor der.

– Ofte mister man kontrollen på livet sitt når man havner på eldrehjem. Det er de ansatte som bestemmer når du står opp, når du skal spise, når du skal gå på do og når du skal legge deg, sier Listhaug til TV 2.

Frem til 1. juni vet ikke Frode Riis hva som vil skje med moren.

De fire damene, som har blitt en venninnegjeng, må nå flytte og Riis synes det er trist hvis de splittes fra hverandre.

– Hvis det ikke skjer noe innen 1. juni blir vi bare plassert der det er ledig, og det kan være hvor som helst, sier Frode Riis.

Bård Hoksrud er villig til å strekke seg langt for å beholde bokollektivet på Manglerud.

– Jeg har nesten lyst å lenke meg fast, sier han til TV 2.