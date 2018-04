Liverpool imponerte stort mot Manchester City i det første kvartfinaleoppgjøret på Anfield. Spesielt før pause gikk det meste på skinner for de røde. Oppildnet av et entusiatisk hjemmepublikum gikk Liverpool i strupen på Manchester City. Tre scoringer i løpet av en periode på 19 minutter gir Merseyside-klubben et glimrende utgangspunkt før neste uke.

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker mener gårsdagens kamp føyer seg inn i rekken av historiske europacup-kvelder på Anfield.

– Det Liverpool viste mot Manchester City matcher fantasien om Liverpool, Klopp-fotball og europeiske kvelder på Anfield. Dette er alt det Liverpool vil være. Det var det hysteriske presset til Klopp, den elleville stemningen på Anfield og den europeiske tradisjonen som definerer Liverpool som klubb. Alt virket sammen og skapte en energi som ble for mye for City å håndtere, sier han.

Det er drøyt to måneder siden Liverpool slo Manchester City i serien.

– Det føles litt som om lynet slår ned to ganger. Guardiola forsøkte å justere litt, og jeg synes de så komfortable ut de første ti minuttene. Det første målet fikk Liverpool-fansen på beina. Det fikk spillerne til å løpe mer. Så kom mål nummer to. Da ble trøkket på tribunen enda større. Det skapte en naturkraft som Englands suverent beste lag ikke håndterte, sier Alsaker og legger til:

– Alle visste hva som kom, spørsmålet var hvem som løste det best. Jeg vet ikke hvor lurt det var å la Liverpool spille mot The Kop i første omgang.

– Kan hamle opp med hvem som helst

​Sammen med Barcelona, Real Madrid og Bayern München er Liverpool nå favoritter til å ta seg til semifinale i Europas gjeveste klubbturnering. Alsaker mener Liverpool har potensial til å utfordre de tre gigantene.

– Liverpool kan gå til topps, men de kan også ryke i returoppgjøret. Liverpool sluttet å spille i 2. omgang. Når Salah går av banen kommer Liverpools store problem til syne. De sliter med relativt mange skader og har en for tynn stall. Spørsmålet er om Salah blir klar om en uke. Henderson er suspendert. Blir Emre Can frisk til returoppgjøret? Med den elleveren Liverpool startet med i går kan de hamle opp med hvem som helst, sier han.

Tåler ikke flere skader

​Selv med tre mål å gå på er ikke TV 2-kommentatoren sikker på at Klopps gutter tar seg videre til semifinale.

– Hvis de tre på topp er på plass og Can erstatter Henderson er det sannsynlig at de klarer det, men det er fullt mulig å havne i trøbbel. Det er et fascinerende utgangspunkt. Manchester City har ingenting å tape. Om Liverpool får en falsk trygghet kan det resultere i passivitet. Det er for tidlig å innkassere sammenlagtseieren, slår Alsaker fast.

En ting er han imidlertid trygg på.

– Det medisinske apparatet har nok fått rimelig klar beskjed av Klopp om å jobbe knallhardt de neste dagene. De er på tannkjøttet nå. Det er det som blir nøkkelen for Liverpool både i topp fire-kampen og i Champions League. Mannskapet tåler veldig få skader. En lyskeskade på Salah er skrekkscenariet.