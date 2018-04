Torsdag fortsatte aktor Jakob Buch-Jepsen sin dokumentasjon i rettssaken mot Peter Madsen i Københavns byret.

Madsen er tiltalt for overlagt drap, mishandling og partering av journalisten Kim Wall (30).

Under dokumentasjonen gikk aktor gjennom delene av de 20 tykke permene med sakens dokumenter som han mener ikke er godt nok dokumentert så langt under rettssaken.

Krangel i retten

Aktor ønsket i begynnelsen å få spille av et opptak fra et politiavhør av Peter Madsen 14. oktober 2017.

I delen han ønsket avspilt forklarte Madsen seg om den oransje stroppen fra Biltema som ble brukt til å binde deler av liket da han sank det.

Dette fikk han ikke lov til.

– Det er ikke en del av dansk rettstradisjon å spille opp opptak, uansett hvor mange filmer aktor har sett, innvendte forsvarer Betina Hald Engmark, og fikk medhold i dette fra dommeren.

Konfiskerte gjenstander

Aktor gikk også gjennom de gjenstandene Madsen må godta at blir inndratt av politiet.

Blant dem er ubåten, Nautlius, og dette motsetter ikke forsvareren seg.

Det forsvareren derimot ikke godtok uten videre, var at alle gjenstandene om bord i ubåten ble konfiskert.

– Der finnes for eksempel min klients førerkort. Vil det også bli konfiskert? spurte hun.

Aktor understreket at ja, førerkortet blir konfiskert.

Dette motsatte forsvareren seg, hun sa Madsen gjerne ville ha dette tilbake.

– Ubåten er å anse som et åsted, og Madsen har også innrømmet å ha senket den med vilje, presiserte Buch-Jepsen.

Om bord i ubåten ble det også funnet et kamera av merke Sony, uten minnekort, en kjeledress og en FM-radio.

Kona møter ikke

Det har også vært uklart hvorvidt det 37. vitnet, Madsens kone, skulle vitne i retten.

Hun skulle opprinnelig møte før påske, men hadde da en legeerklæring. Opprinnelig har ikke familiemedlemmer plikt til å forklare seg for retten, her er dansk lov lik norsk lov, men det har vært tvil om dette gjelder kona, da hun har tatt ut separasjon.

Retten besluttet torsdag at hun har gyldig grunn til å frastå fra å vitne.

Uenig med ekspert

Forsvarer Hald Engmark understreket under dokumentasjonen at hun ikke er enig med ubåt-ekspert Ditte Dyreborg, som mener den ulykken Madsen sier har skjedd om bord på ubåten, ikke kunne ha skjedd.

– Vi må ikke glemme at Madsens ubåt er et amatør-prosjekt, leste hun opp fra en e-post hun selv har formulert etter at rapporten fra Dyreborg ble kjent.

Hun har tidligere understreket, og gjorde det igjen, at Dyreborg riktignok er ekspert på store, profesjonelle ubåter, men ikke vet mye om hjemmelagede amatør-prosjekter.