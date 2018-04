Lørdag skal Høyres landsmøte stemme over hvorvidt de vil oppheve forbudet mot eggdonasjon eller ikke.

I februar sa flertallet i Høyres programkomité nei til eggdonasjon, men det er landsmøtet som til slutt vil avgjøre hvor partiet står i saken.

Før landsmøtet åpnet lørdag morgen fortalte Unge Høyre leder Sandra Bruflot og stortingspresident Tone W. Trøen hvor de står i saken.

– Jeg mener barnas behov må settes foran de voksnes behov. Det er viktig at de kjenner sitt opphav. Eggdonasjon er komplisert og kostbart, sier Trøen.

På motsatt side i saken står Unge Høyre-leder Sandra Bruflot.

Hun påpeker at sæddonasjon har vært tillatt siden 1930-tallet, og nå må eggdonasjon sidestilles.

– Hvorfor skal det være forskjell på mor og far? Ved å si nei til eggdonasjon sier vi at det går greit uten en biologisk far, men er umulig uten mor.

Hun mener det ikke er motsetning mellom det å ønske donasjon og ta hensyn til barnas beste. Alternativet er at barna ikke blir født, poengterer hun.

Splid i Høyre

I dag er sæddonasjon lovlig i Norge, mens debatten om man skal tillate eggdonasjon har rast i flere år. Innad i Høyre har saken skapt splid, og det er fortsatt usikkert hvordan avstemningen på lørdag vil ende.

Både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, og Miljøpartiet De grønne sier ja til eggdonasjon i sine partiprogrammer. KrF og Senterpartiet er imot. Fjorårets Høyre-landsmøte endte med at Høyre utsatte beslutningen til i år.

Helsekomiteen på Stortinget skal konkludere i saken innen 8. mai.

Her står den politiske striden om eggdonasjon:

FOR EGGDONASJON

Ettersom sæddonasjon er tillatt, er det rimelig og rettferdig at eggdonasjon sidestilles og tillates. Når menn har lov til å donere sæd, bør kvinner på samme måte ha mulighet til å donere egg, er ett av argumentene til flere på ja-siden.





Teknologien har kommet så langt på feltet at det er minimale risikoer knyttet til eggdonasjon, mener fagmiljøet.





Eggdonasjon i Norge vil forhindre at kvinner risikerer komplikasjoner som følge av behandling på dårlig regulerte klinikker i utlandet. Norge bør ta ansvar ved å få kontroll på norske kvinner som reiser ut, mener blant annet gynekolog Liv Beate Romundstad ved fertilitetsklinikken Spiren.

​ De fleste andre land i Europa tillater i dag eggdonasjon. Dette var ett av argumentene til Helsedirektoratet, da de i 2015 anbefalte å tillate eggdonasjon.

Dette er eggdonasjon: Eggdonasjon kan gjøre det mulig for kvinner som ikke kan bli gravide med egne egg, å bli gravide.

Ved eggdonasjon høstes eggceller fra en donorkvinne ved et inngrep. Eggcellene suges ut gjennom en nål som føres opp i skjeden.

Høstede eggceller befruktes med sæd fra partner, og ett av de befruktede embryoene settes inn i livmoren til mottaker.

De fleste europeiske land tillater eggdonasjon, men det er ulikt regulert i de forskjellige landene.



Kilde: Bioteknologirådet

MOT EGGDONASJON