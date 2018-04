Russepresident for Brynerussen sier til Rogalands Avis at for at begge parter skal vite at det er greit å ha sex, ber de russen om å filme at de samtykker til seansen.

– For russestyret er det bra å få en bekreftelse på at knutene skjer frivillig. Vi vil ikke at dumme ting skal skje, sier Selma Ree til avisen.

Ikke gyldig knute

I knuteloven står det at «knuter av seksuell natur må med samtykke fra alle parter dokumenteres med videobevis FØR seansen foregår.»

Knuten anses ikke som gyldig dersom en eller flere parter er overstadig beruset, står det i knuteloven, ifølge Rogalands avis.

Kritisk

Dixi Ressurssenter mot voldtekt roser russen for initiativet, men mener å filme samtykke til sex er å dra forebyggingen litt for langt.

– Hele poenget med samtykke er at man kommuniserer med hverandre, sjekker med hverandre underveis og får et språk for hva man har lyst til og ikke, sier pressekontakt i Dixi, Tina Skotnes, til avisen.

Skotnes mener at en video ikke vil være tilstrekkelig bevis. Hun trekker frem muligheten for at den ene parten kan ombestemme seg underveis, og påpeker at det skal være mulig å ombestemme seg.

Russepresidenten legger til at de etter rådene fra Dixi vil se på knuteloven på ny.