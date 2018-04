Liverpool tok et langt steg mot semifinalen i Mesterligaen med 3-0-seieren over Manchester City onsdag kveld. Scoringer av Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain og Sadio Mané rystet det seiersvante mannskapet til Pep Guardiola før pause.

Manchester City vaklet, Liverpool herjet, Anfield kokte. Stemningen hadde bygget seg opp over flere timer. Før kampstart ble lagbussen til Manchester City vandalisert på vei til stadion. Denne James Milner-videoen forteller litt om trøkket utenfor Anfield i timene før kampstart. Innenfor portene ble de elleve utvalgte Liverpool-spillerne løftet opp og frem av hjemmefansen. De responderte med å levere en forestilling som tilskuerne sent vil glemme.

Engelske aviser bruker naturlig nok mye spalteplass på Liverpools Mesterliga-oppvisning.

Daily Mail og Independent spiller på buss-hendelsen i sine overskrifter. «Knust» er en gjenganger i de britiske mediene dagen derpå.

«City pulverisert på banen, bussen ødelagt utenfor», skriver Daily Mail.

«Destruksjonsjobben» er overskriften til Telegraph. The Times følger opp med «Bakholdsangrepet på Anfield».

«Hvis Klopps lag spiller på samme måte igjen kan man ikke laste Liverpool-supporterne som begynner å tenke på om dette blir sesongen hvor man må oppdatere bannere og plakater hvor det nå står 1977, 1978, 1981, 1984 og 2005», skriver Daniel Taylor i The Guardian.

Mens Liverpool hylles, får Pep Guardiola og Manchester City pepper. Etter 90 minutter hadde Manchester City null skudd på mål. Det er uvant kost for de lyseblå. Guardiola kritiseres for manglende fleksibilitet. Han får også kritikk for han valgte å starte med Ilkay Gündogan fremfor Raheem Sterling.

«Pep Guardiolas filosofi er spesiell, den er forførende og en dag kan han ta patent på den. Men når det først går skeis, går det virkelig skeis. Her på Anfield sporet Manchester Citys sesong av på en måte ingen kunne forestilt seg», skriver Ian Ladyman i Daily Mail.