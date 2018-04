Mens Tesla opplever rekordsalg av Model S og Model X i det norske markedet så langt i år, er det en annen bil fokuset retter seg mot ved fabrikken i USA.

Der begynner Tesla nemlig sakte, men sikkert å få dreisen på produksjonen av deres Model 3.

Dette er bilen som skal gjøre Tesla til en volumprodusent av biler. De har over 400.000 bestillinger inne på den, men produksjonen har så langt gått altfor sakte.

Rigget seg til med sovepose

Tesla-sjef Elon Musk har lenge vært åpen på at dette er litt av en utfordring for elbil-produsenten. Han har flere ganger kalt denne fasen "production hell" (produksjonshelvete) – og er ikke akkurat redd for å engasjere seg i den daglige driften.

I en twittermelding tidligere denne uken erklærte Musk at det var "back to sleeping at the factory". Han gjorde det samme da Tesla hadde store problemer med å få i gang produksjonen av Model X.

Da rigget Musk seg til med sovepose inntil samlebåndet, slik at han kunne gripe inn umiddelbart der det oppsto problemer (og det gjorde det ganske ofte i starten).

Elon Musk har sovet i fabrikken også tidligere, blant annet da det var problemer med produksjonen av Model X. Foto: Scanpix.

Klarte ikke målet

Kritikere har hevdet at dette mest er et spill for galleriet. Men de som kjenner Tesla godt, mener Musks innsats er uvurderlig, både rent praktisk og ved at han så til de grader viser hvor viktig det er for ham at selskapet skal lykkes. Også her skiller Tesla seg radikalt fra konkurrentene, der toppsjefene ikke akkurat er noe dagligdags syn ved samlebåndene.

Men skal Tesla lykkes, må de få opp produksjonen av Model 3 og levere ut biler til kundene sine. Det går altså ikke helt etter planen. Den var opprinnelig at de skulle produsere 5.000 biler i uken, fra første kvartal i år. Det var de langt fra å klare. I stedet er dette målet nå skjøvet fram til andre kvartal, altså senest i juni.

Stoppet produksjonen

Tall for januar, februar og mars, viser at Tesla til sammen leverte ut 9.766 eksemplarer av Model 3. Den siste uken i mars skal de ha kommet opp i 2.000 Model 3. Hvis det stemmer, er tendensen klart positiv.

Hva som egentlig har bremset produksjonen, skal ha flere forklaringer. Teslas gigantiske batterifabrikk har hatt problemer med å levere nok batteripakker. I tillegg har det vært store problemer med selve samlebåndsproduksjonen av bilen, ved fabrikken i Fremont, California.

Her har det vært flaskehalser. I mars stoppet Tesla produksjonen av Model 3 ved flere anledninger, for å løse ulike problemer. Det skal ha gitt resultater.

Elon Musk har dårlig tid, det haster å få opp produksjonen av nye Model 3. Foto: Scanpix

Konkurrentene kommer

Det hører også med til saken at Tesla i løpet av de neste 12-18 månedene vil møte langt tøffere konkurranse enn tidligere. Model S og Model X har i praksis ikke hatt en eneste reell konkurrent så langt. Det får de nå, først er elektriske SUV-er fra både Jaguar og Audi, en rekke andre konkurrenter er på vei.

Model 3 får også mange andre biler å bryne seg på. Da blir det helt avgjørende at Tesla faktisk klarer å levere ut biler til kundene, både de som allerede har bestilt og nye. I motsatt fall risikerer Tesla at utålmodige kjøpere velger andre merker.

