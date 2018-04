Washington-kvinnen Kelli Rowlette hadde sendt inn en DNA-prøve til den populære slektsforskningssiden Ancestry.com.

Men i stedet for å oppdage en fjern onkel eller tremenning, oppdaget hun at hennes far ikke egentlig var faren hennes. Det skriver Washington Post.

Testresultatene matchet DNA-et til en lege flere hundre kilometer unna. Kelli hadde aldri hørt om ham, men testen indikerte likevel et far og datter-forhold dem imellom.

Legen som resultatene pekte mot var fruktbarhetslegen Gerald E. Mortimer fra Idaho Falls.

Lite visste Kelli om at foreldrene hennes hadde kontaktet Mortimer mer enn 36 år tidligere, da de hadde hatt problemer med å få barn på egen hånd.

1,80 høy, brunt hår og blå øyne

Den nå pensjonerte Mortimer har nå blitt saksøkt av Rowlette. I søksmålet anklages han for brukt sin egen sæd for å gjøre Rowlettes mor gravid

Tidlig på 80-tallet hadde Howard Fowler og Sally Ashby, Kellis foreldre, bestemt seg for å forsøke å barn gjennom en prosedyre som innebærte at Howards sæd skulle blandes sammen med en anonym donor, og så insemineres i Sally.

Foreldrene fikk muligheten til å spesifisere hva slags donor de ønsket seg. De forespurte en donor som var minst 1,80 høy og som hadde gått på høyskole eller universitet. Mannen skulle også ha brunt hår og blå øyne.

Blandet inn sin egen sæd

Men ifølge søksmålet skal Mortimer i stedet ha blandet inn sin egen sæd i miksturen da prosedyren ble gjennomført.

Han matchet ikke foreldrenes spesifikasjoner.

Sally ble gravid, og i mai 1981 fødte hun Kelli. Legen som tok henne i mot? Gerald E. Mortimer.

Mortimer forble legen til foreldrene i flere år, helt fram til de flyttet til delstaten Washington. Ifølge søksmålet gråt Mortimer da han fikk flyttebeskjeden – vel vitende om at det var hans egen datter som skulle flytte fra ham.

Gjenkjente navnet

Det var i juli i fjor at Kelli mottok resultatene fra Ancestry.com. Da hun først fortalte moren om resultatene uttrykte hun skuffelse over at testen ikke var til å stole på – men moren gjenkjente navnet på legen umiddelbart.

Foreldrene valgte å ikke fortelle Kelli sannheten, men i august, to måneder senere, fant hun det ut selv da hun fant fødselsattesten sin. Der sto navnet til Gerald Mortimer.

Kelli ble forferdet, og kontaktet foreldrene i panikk for å fortelle om funnet. Familien har lidd «ubeskrivelig mye» siden avsløringen, ifølge søksmålet.

– Kan oppdage uventede forbindelser

– DNA-tester hjelper folk med å oppdage nye og sterke ting om sin identitet og familiehistorie, sier en talskvinne for Ancestry.com i en uttalelse.

– Vi har forpliktet oss til å levere de mest nøyaktige resultatene. Men folk kan oppdage uventede forbindelser, sier talskvinnen.