En norsk statsborger er tatt i en storstilt narkotikaaksjon i Colombia, ifølge blant annet den colombianske avisen HBS Noticias.

Nordmannen, som bare er omtalt med et kodenavn, ble ble arrestert sammen med 12 andre og er mistenkt for å være den som har finansiert gruppens virksomhet.

Han ble tatt i kystbyen Cartagena. Politiet mistenker at gruppen smuglet kokain i speedbåter og seilbåter. Kokainen skal ha blitt sendt til Asia og til Mexico, hvor formålet har vært å smugle stoffet inn i USA.

Colombiansk narkopoliti gikk til aksjon mot gruppen etter en 17 måneder lang etterforskning. En av gruppens båter ble stanset utenfor kysten av Acapulco i Mexico. Om bord i båten fant politiet ett tonn kokain. De fant også 450 kilo med narkotika i Cartagena.

Colombiansk medier skriver at politiet mistenker at nordmannen har hatt ansvaret for å finansiere virksomheten, og at han har vært kontaktperson for mottakerne av narkotikaen. Han mistenkes også for å ha vært med på å organisere selve smuglingen.

General Jorge Luis Vargas sier til nettstedet wradi.com at gruppen kan ha tjent så mye som 12 millioner dollar i måneden på smuglingen. Han sier også at gruppen var knyttet til Clan del Golfo, Colombias største og mest beryktede narkokartell.