– Vi ble helt målløse og kunne bare ikke tro det vi så, sier Yann til TV 2.

Yann og to venner var på tur med snøskuterne sine i retning av den tidligere bosetningen Pyramiden, da de plutselig så en kremfarget flekk i det ellers kritthvite landskapet.

– De var bare et par hundre meter unna, så vi stoppet og tok frem kikkertene våre, sier Yann.

De tre vennene trodde først det var en hunnbjørn som melket bjørnungen sin, og følte seg ekstremt heldige som fikk se et slikt syn.

Det var Svalbardposten som først omtalte saken.

UNIKT: Turguiden Yann Rashid (30) fikk seg et unikt syn da han ble vitne til to fullvoksne isbjørner midt i en hyrdestund i påsken. Foto: Heïdi Sevestre / Privat

Unik opplevelse

– Jeg tok en ekstra titt gjennom kikkerten, og innså at det var noe helt annet som foregikk, forteller turguiden.

Det var nemlig en hannbjørn som lå over en hunnbjørn. Vennegjengen stanset motorene på scooterne for å ikke forstyrre bjørnene under akten.

Iskald elskov på Svalbard

– Jeg tror ikke vi forstyrret isbjørnene i det hele tatt. Det virket ikke som de la noe merke til oss, og verken våre eller isbjørnenes liv var i fare, sier han.

Yann har jobbet som turguide de siste åtte årene, og jobbet med IT på et kontor i London før han bestemte seg for å flytte til Svalbard.

– Jeg har bodd på Svalbard i ni år, men jeg har aldri sett noe lignende. Det er sjeldent man ser en isbjørn, faktisk ekstremt sjeldent. Så dette var en unik opplevelse, sier Yann.

Små sjanser

Turguiden forteller at man må ha perfekte værforhold for å i det hele tatt kunne se en isbjørn, og at han enkelte år ikke har sett noen i det hele tatt.

– Når jeg har turister på guidede turer, så er det alltid store forventninger om å se isbjørner. Det er derfor mange kommer til Svalbard, men jeg forklarer kjapt til gjestene mine at sjansene er små, og at isbjørner faktisk er veldig farlige. Det beste er å se på bjørnene gjennom en kikkert, forteller Yann.

Han ønsker å presisere at bildene av de to isbjørnene ble tatt gjennom en kikkert, og at de var flere hundre meter unna bjørnene.