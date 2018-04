En gråtkvalt Ole Einar Bjørndalen annonserte tirsdag sitt karrierepunktum. For selv om motivasjonen til å fortsette var sterk, mente legene at det var for risikabelt for veteranen – etter å ha opplevd tre tilfeller av hjerteflimmer i oppkjøringen til sesongen.

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg er lei av skiskyting. Det kan jeg dessverre ikke. Jeg ønsker å trappe ned etter råd fra helseteamet. Det er det jeg gjør nå, sa Bjørndalen, tydelig preget.

Ingen forskning

Marius Myrstad er overlege og forsker ved Bærum Sykehus.

Han har levert doktorgrad på hjerteflimmer blant birkebeinere, men hvorfor sykdommen også rammer toppidrettsutøvere finnes det ikke forskning på.

– Toppidrettsutøvere utgjør en liten del av befolkningen, og blant dem igjen er det veldig få som får atrieflimmer (hjerteflimmer, journ.anm.). Det er en utfordring når det gjelder forskning på den gruppen. Og en viktig årsak til at vi vet ganske lite om det temaet, sier han til TV 2.

Det vi derimot vet er at mange utholdenhetsutøvere har stått fram med sykdommen:

Martin Johnsrud Sundby, Marit Bjørgen, Jørgen Aukland og Simen Østensen har allerede snakket åpent om problemene sine.

For Ole Einar Bjørndalen har det betydd karriereslutt.

– Jeg skulle gjerne tatt noen år til, men dette er min siste sesong, sa han i går.

Olympiatoppen vil ikke uttale seg

I birkebeinerstudien fant man ut at jo lenger man hadde drevet regelmessig utholdenhetstrening, jo høyere var risikoen for hjerteflimmer.

– Per tiår med regelmessig utholdenhetstrening, økte risikoen for atrieflimmer med mellom 15 og 20 prosent i den gruppa, sier overlege Myrstad.

Odd-Bjørn Hjelmeset gikk selv Birkebeineren da pulsen hans plutselig steg mye mer enn det normale.

– Jeg fikk hjerteflimmer under Birken, mens jeg gikk ved siden av Thomas Alsgaard. Han så jeg sleit, og sa bare «snu», sier Hjelmeset.

Johan Kaggestad mener toppidrettsledelsen bør ta grep.

– Jeg synes den medisinske delen av toppidretten godt kunne gjort doktorgradsarbeid på hva vi sitter igjen med etter endt idrettskarriere, sier han.

Men den medisisnke ledelsen på Olympiatoppen ønsker ikke å la seg intervjue i saken.

– Hvis man skal forske på dette hos toppidrettsutøvere, vil vi være helt avhengige av at idrettsmiljøene selv ønsker det, sier Myrstad.