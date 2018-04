Liverpool – Manchester City 3-0:

​Se scoringene i Sportsnyhetene øverst!

Liverpool filleristet Manchester City i én omgang og scoret tre praktfulle mål.

Det holdt til en svært overbevisende 3-0-seier mot Manchester City i onsdagens kvartfinale i Champions League.

– Det er ikke lett å beskrive hva jeg føler. Første omgang var bare fantastisk. Fantastisk press og fantastisk fotball. Etter pause spilte vi ikke god nok fotball, men forsvarte oss godt. Dette er imidlertid bare første kamp, og vi vet hvor gode City er, sa Jürgen Klopp til Viasat etter storseieren.

Ekspertene var mektig imponert over Liverpools prestasjoner.

– Dette resultatet kunne nok ikke Liverpool i sin villeste fantasi drømt om, konkluderte BBC-ekspert Robbie Savage under kanalens livedekning av kampen.

– Salah sa at han ville være okay til returen

Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain og Sadio Mané scoret Liverpools mål i den forrykende 1. omgangen som la grunnlaget for storseieren over Pep Guardiolas menn.

– Vi visste at atmosfæren på Anfield ville være briljant, og vi utnyttet det. Måten vi spiller på er at vi jobber sammen som et lag, og det gjorde vi briljant. Alle tok løpene, sa Liverpool-kaptein Jordan Henderson, som må stå over returkampen på grunn av karantene.

– Dette var bare den første kampen. Jeg mener at jeg ikke gjorde galt, så det er selvsagt skuffende å gå glipp av returkampen neste uke, mente han.

Alex Oxlade-Chamberlain hyller spesielt Liverpools innsats før pause.

– Vi fikk en strålende start. Publikum og atmosfæren var bare helt utrolig, og derfor fikk vi den gode starten, mente han, ifølge BBC.

Et slår i gleden for Liverpool var imidlertid at toppscorer Salah måtte ut med en lyskeskade tidlig i andre omgang. Det er uklart hvor alvorlig egypterens skade er.

– Jeg vet ikke hvor alvorlig skaden er, men Salah sa til meg at han ville være okay til returkampen, sa Klopp til Viasat.

Kjørte fullstendig over City

Liverpool fikk en strålende start på kampen.

Etter en fantastisk Liverpool-kontring endte opp hos Salah i feltet i det 12. minutt.

Toppscoreren gjorde ingen feil og satte returen effektivt i netttaket. På tribunen eksploderte Liverpool-fansen i ellevill jubelrus.

Det var forøvrig Mohamed Salahs 38. mål i totalt i alle turneringer denne sesongen for Liverpool.

Ti minutter senere kunne Liverpool-fansen slippe jubelen løs igjen.

Fra rundt 25 meter fikk Alex Oxlade-Chamberlain drømmetreff fra distanse, og sendte ballen vakkert i vinkelen og Liverpool opp i 2-0-ledelse.

– Wow. For et treff fra Oxlade-Chamberlain. Jeg sa at han hadde startet bra, men dette var strålende. Han fikk skyte fra 25 meter, og ballen bare fløy bak Ederson. For en start av Liverpool. Wow, sa

Etter halvtimens spill scoret Liverpool igjen. Denne gang var Salah servitør. Ballmagikeren fant Sadio Mané i feltet, som enkelt kunne heade inn Liverpools tredje så langt for dagen.

– Dette resultatet kunne nok ikke Liverpool drømt om i sine villeste fantasi, konkluderte Savage.

Salah ut med skade

Fem minutter ut i andreomgang gikk det imidlertid et nervøst sukk gjennom Anfield-publikummet.

Toppscorer Salah måtte forlate banen med det som så ut som en lyskestrekk. Inn for superstjernen kom Georginio Wijnaldum.

Snaue 20 minutter før slutt byttet Klopp nok en gang. En tydelig misfornøyd Roberto Firmino forlot banen til fordel for Dominic Solanke.

City forsøkte å kjempe seg tilbake i kampen og skapte flere store sjanser til å redusere på Anfield. Men de klarte ikke å score, og måtte se seg slått 3-0.

​​Vraket Sterling

​Manchester City-manager Pep Guardiola valgte å vrake Raheem Sterling i startoppstillingen. Ilkay Gundogan tok Sterlings plass, og det var den eneste endringen på laget som Everton i Premier League.

Liverpools manager Jürgen Klopp gjorde to endringer på laget i den livsviktige Champions League-kampen.

Inn kom Dejan Lovren for skadde Joel Matip, og Alex Oxlade-Chamberlain kom inn for Gini Wijnaldum.

Slik startet lagene:

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino.

Innbytter: Mignolet, Clyne, Wijnaldum, Moreno, Ings, Solanke, Masterson.

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus

Innbyttere: Bravo, Danilo, Stones, Sterling, Delph, Bernardo, Zinchenko