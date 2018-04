Avdelingsdirektør Hanne-Merete Eriksen i avdelingen for resistens- og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet sier til Sykepleien at det er viktig at helsepersonell er på vakt.

Noroviruset ga mange påsketurister magesjau i påsken. Det ble konstatert smitte både på turistforeningshytter og hotellanlegg. I fjor ble det meldt om 49 utbrudd av norovirus på sykehjem og 8 på sykehus, med i alt 819 syke.

Kan være alvorlig

Så langt i år er det meldt 518 syke til Folkehelseinstituttet, med 29 utbrudd av norovirus på sykehjem og 10 på sykehus.

– Norovirus rammer både pleiere og pasienter og får helt klart konsekvenser. For de aller fleste som rammes, innebærer det akutt innsettende kvalme, oppkast og diaré, som varer fra én til tre dager. Men i noen sjeldne tilfeller kan det også medføre mer alvorlige konsekvenser, sier Eriksen.

Viruset er vanlig på denne årstiden. Noen ganger kommer utbruddene tidligere, andre ganger senere.

– Utbrudd av norovirus i påsken er ikke spesielt, sier Eriksen.

Syke på Hurtigruten

Onsdag ble også flere passasjerer på Hurtigrutens skip MS Trollfjord magesyke. Ifølge Nord24 er det snakk om minst 20 passasjerer.

– Det er noen tilfeller av omgangssyke om bord på MS Trollfjord. Det er ikke bekreftet at det er norovirus, opplyser Hurtigrutens pressevakt Øystein Knoph til avisen.

Skipet forlot Honningsvåg onsdag ettermiddag, og satte kursen for Kjøllefjord. Torsdag legger skipet til kai i Kirkenes.

– Hurtigruten er, som hoteller, barnehager, skoler og alle andre steder mange ferdes, forberedt på at slikt beklageligvis kan skje. Men når det skjer, har vi helt klare og strenge rutiner som settes i verk for å hindre videre smitte. Det viktigste tiltaket, er grundig rengjøring og eventuell desinfeksjon av noen soner med høy trafikk, sier Knoph.

