Den energiske 23-åringen har slitt med å få spilletid under Lars Arne Nilssen i Brann og er på utgående kontrakt.

Nå er han detaljer unna å bli solgt til Start, får TV 2 opplyst.

Bergens Tidende skrev om overgangen tidligere onsdag kveld.

Agent Stig Lillejord bekrefter overfor Nettavisen at overgangen bare er detaljer unna.

– Kasper er selvfølgelig ekstremt takknemlig for tiden i Brann, og det er ikke tvil om at Kasper ønsket å spille der. Men han er nødt til å komme seg ut for å spille. Han har vist utrolig lojalitet til Brann, så dette er ikke mer enn rett og rimelig. Det var godt at noen fikk noen klare signaler, tok til fornuften og forstod at Kasper fortjente dette, sier Lillejord til Nettavisen.

Lillejord har ikke besvart TV 2s henvendelser. Brann sportssjef Rune Soltvedt vil ikke gi en kommentar.

Brann-gutt

Skaanes debuterte for Brann allerede i 2012 og er fostret opp i klubben.

Nyopprykkede Start har pengesterke eiere og satser friskt. Tidligere i vinter forsøkte de å kjøpe Branns nøkkelspiller Fredrik Haugen, men han skrev ny kontrakt med rødtrøyene.

Start har også onsdag kjøpt den målfarlige midtbanespilleren Niklas Sandberg (22) fra Ull/Kisa. Han scoret elleve mål i Obosligaen sist sesong.