Homeland Security har oppdaget det som later til å være uautorisert bruk av kontroversiell teknologi som lar brukerne overvåke befolkningens mobiltelefoner. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Dette er første gang amerikanske myndigheter har anerkjent at slike enheter, som kan brukes av utenlandske spioner og kriminelle, eksisterer.

I et brev til Oregon-senator Ron Wyden datert 26. mars skriver Homeland Security at de ikke har klart å fastslå hva slags type enhet som brukes, eller hvem som bruker dem. De har også til gode å finne ut hvor mange enheter det er snakk om, og hvor de befinner seg.

Mobiltårnsimulatorer

Teknologien består av enheter som fungerer som mobiltårnsimulatorer. Disse enhetene lurer telefoner i nærområdet til å koble seg på disse enhetene i stedet for faktiske mobiltårn. Enhetene er populært kalt «Stingrays».

KRITISK: Oregon-senator Ron Wyden Foto: Aaron P. Bernstein

Deretter kan teknologien fastslå hvor denne telefonen befinner seg. Noen versjoner av teknologien kan også brukes til å avlytte samtaler, eller å plante malware.

De kan koste alt fra 1.000 til 200.000 dollar, og er som regel på størrelse med en koffert. De aller kraftigste enhetene kan utplasseres i lavtflyvende fly.

Mangler ressurser

I brevet til Wyden forklarer Christopher Krebs, sjefen for National Protection and Programs Directorate i Homeland Security, at de mangler utstyr og økonomiske ressurser til å avsløre hvor overvåkningsenhetene befinner seg, til tross for at de «kan true USAs nasjonale og økonomiske sikkerhet».

I en uttalelse tirsdag sier Wyden at å overlate ansvaret for sikkerheten til telefonselskapene har vært katastrofalt. Han mener også at FCC, forvaltningsorganet som har ansvaret for telekommunikasjon, har nektet å holde industrien ansvarlig til tross for gjentatte advarsler og tydelig bevis på at telenettverket blir utnyttet av utenlandske myndigheter og hackere.

– Kryr av simulatorer

Aaron Turner er direktør i sikkerhetskonsultasjonsfirmaet Integricell. Han sier at Washinton D.C., i likhet med mange andre hovedstader, kryr av mobiltårnsimulatorer. Han sier at mange ambassader kan ha slike installert, fordi de som ambassader befinner seg på selvstendig grunn.

– De bruker enhetene til å spore personer av interesse i området rundt ambassaden, sier Turner.

Han opplyser også at russernes utstyr skal være så kraftig at det kan spore telefoner over halvannen kilometer unna.