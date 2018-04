– Selvfølgelig har det vært en tung tid, sier Kent Robin Tønnesen til TV 2.

Lørdag røk han og lagkameratene i ungarske Veszbrém ut av Champions League, etter å ha tapt åttedelsfinalen mot Bjarte Myrhols lag, Skjern.

– Vi ryker ut av Champions League, som vi hadde et mål om å vinne, så det sier seg selv at det ikke er godt nok.

Det syns åpenbart ikke ledelsen i den ungarske klubben heller. De har uttalt at hele laget - inkludert støtteapparatet - får suspendert alle lønninger utover minstelønn frem til sesongslutt i Ungarn, grunnet lagets svake prestasjoner den siste tiden.

– Det er selvfølgelig en veldig spesiell situasjon. Når man er fra Norge eller Skandinavia, er man ikke vant til det. Men vi prøver å holde fokus på håndballen og stå sammen, men det er klart det er tungt, sier Tønnesen.

– Vanskelig å akseptere

Landslagssjef Christian Berge er svært kritisk til den ungarske måten å straffe spillere på.

– Det er en mentalitet som ligger helt fjernt fra meg. Det er to lag som har lyst til å vinne, også skal du straffe taperen med å ta fra dem levebrødet. Det syns jeg er vanskelig å akseptere, sier Berge.

– Er det greit?

– Nei, jeg syns ikke det er greit. Jeg ville aldri gjort det.

Landslagskaptein Bjarte Myrhol har selv spilt i Veszprém. Han er ikke overrasket over at klubben går ut og straffer sine egne på denne måten.

– Det er ikke første gang at de truer med det. Det er dessverre mer vanlig nedover i Øst-Europa enn man skulle tro, sier Myrhol.​

Får høre det blant landslagsgutta

Onsdag møttes landslagsgutta til samling i Bergen. Torsdag møter Norge Island i den første av tre kamper i Golden League. Lørdag venter Frankrike, før turneringen avsluttes mot Danmark søndag kveld.

At Myrhols lag, Skjern, slo ut Tønnesens Veszprém i åttedelsfinalen lørdag har ikke gått upåaktet hen i landslagstroppen.

– Kent Robin får høre det litt, ja. Han fikk høre det under kampen også, smiler Myrhol.

– Jeg har jo hørt det, det er klart det. Samtidig så prøver jeg egentlig å glemme det, svarer Tønnesen.​

Myrhol lover imidlertid å spandere en middag på Tønnesen, som plaster på såret for at han sendte dem ut av Champions League - og hvis det virkelig begynner å skorte på pengefronten for lagkameraten.

– Han skal i hvert fall få en liten kebabmiddag i Lillestrøm, sier Myrhol.