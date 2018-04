Fotballfans i hele verden har gitt uttrykk for sin beundring for Cristiano Ronaldos fenomenale brassespark-scoring mot Juventus i Champions League.

​Se Ronaldos elleville scoring i Sportsnyhetene øverst!

Men den svenske fotballstjernen Zlatan Ibrahimovic deler ikke akkurat den samme entusiasmen.

– Han burde prøvde det fra 40 meter....

For da svensken fikk spørsmål om Ronaldos scoring under ESPNs dekning av Champions League-oppgjøret, svarte han på typisk Zlatan-vis.

– Det var et pent mål, men han burde prøve å gjøre det fra 40 meter, sa Zlatan Ibrahimovic med et bredt glis inn i TV-kamera.

SENDTE STIKK TIL RONALDO: Zlatan kom med et stikk til Ronaldo. Foto: Mark Ralston

36 år gamle Zlatan, som nylig debuterte med to praktscoringer for LA Galaxy i MLS, henviste selvfølgelig til sitt eget spinnville brassespark-mål fra rundt 40 meter i en vennskapskamp mellom Sverige og England i 2012.​

– Målet var egentlig helt latterlig

En av dem som virkelig hyllet Ronaldos spektakulære scoring i oppgjøret Real Madrid vant 3-0 var portugiserens tidligere lagkamerat Rio Ferdinand.

– Ronaldo er rett og slett fenomenal. Scoringen var egentlig helt latterlig, det skulle ikke vært mulig. Men med Ronaldo er det slik. Han dukker opp på de store arenaene og bare leverer og leverer, sa en tydelig imponert Rio Ferdinand til

Til og med Juventus' trener Massimiliano Allegri måtte ta av seg hatten for Ronaldos scoring.

– Han har vært den beste angriperen i verden de siste årene. Det har han gjort klart for alle. Fansen vår viste klasse da de applauderte den ene scoringen hans. Fotball er et show, og når et slikt øyeblikk inntreffer, da er det rett å gi applaus, sa Juventus-sjefen til journalister etter 0-3-tapet.