Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin og Hassan Rouhani lover å samarbeide for å få i stand en varig våpenhvile i Syria.

Presidentene fra Tyrkia, Russland og Iran møttes onsdag i Ankara, og sendte ut en felles kunngjøring etter toppmøtet.

Den er et løfte om samarbeid for å få i stand «en varig våpenhvile mellom de stridende parter».

– Det aller viktigste for oss er å oppnå resultater. Vi godtar ikke utsettelser. Folk dør, sa Erdogan etter møtet.

På hver sin side

Tyrkia støtter flere store opprørsgrupper i Syria, mens Russland og Iran har kommet president Bashar al-Assad til unnsetning i krigen.

Sammen har de tre landene likevel greid å forhandle fram avtaler om midlertidige våpenhviler og fått opprørere til å forlate områder de tidligere har kontrollert. Dette har skjedd gjennom samtaler i Astana i Kasakhstan, som har gått parallelt med den FN-ledede fredsprosessen i Genève.

De tre presidentene betegnet onsdag samtalene i Astana som «det eneste effektive internasjonale initiativet» for å få slutt på krigen i Syria.

IS nedkjempet

Russlands president Vladimir Putin understreket før onsdagens møte at IS nå er fullstendig nedkjempet i Syria, men han advarte samtidig om at den ytterliggående islamistgruppa fortsatt er i stand til å gjennomføre sporadiske angrep andre steder i verden.

USAs president Donald Trump har også antydet at jobben dermed er gjort, og at de amerikanske soldatene i Syria kan bli trukket ut med det første.

USA har støttet de kurdiske opprørerne nord i Syria, som de siste månedene har kommet under stadig kraftigere angrep fra tyrkiske regjeringsstyrke og deres allierte blant de syriske opprørerne.

Varsler snarlig kunngjøring

USA kommer snart til å kunngjøre beslutningen om mulig uttrekking av amerikanske soldater fra Syria, opplyser USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats.

Coats sier president Donald Trump tirsdag deltok i «en viktig diskusjon» med sin sikkerhetsstab i Det hvite hus.

– Det vil komme en uttalelse innen kort tid angående beslutningen som ble tatt, sa Coats under et frokostmøte med journalister i Washington onsdag.

– Vi kommer til å trekke oss ut av Syria veldig snart. La de andre ta seg av det nå, sa Trump i en tale til en folkemengde i Ohio torsdag i forrige uke.

Tirsdag gjentok han budskapet og sa at han vil at amerikanske soldater skal «komme seg ut» av Syria.

– Vår primære rolle i Syria var å bli kvitt IS. Vi har nesten fullført den oppgaven. Og vi skal svært rakst ta en beslutning i samråd med andre i området om hva vi skal gjøre, sa Trump.

Samme dag uttalte general Joe Votel, som leder den amerikanske sentralkommandoen, at USA bør ha et langsiktig perspektiv angående sin tilstedeværelse i Syria, for å sikre at områder frigjort fra IS blir stabilisert. Brett McGurk, som er USAs utsending til den amerikanskledede koalisjonen mot IS, understreket at kampen mot IS ennå ikke er over.​

(©NTB)