En gruppe på 35 ryttere ble disket etter at de omtrent halvveis i det 200 km lange rittet passerte en skinnegang mens det lyste rødt og bommene var på vei ned.

Like før hadde sidevind skapt splittelser i feltet.

Blant dem av favoritter som Arnaud Démare og Dylan Groenewegen, som hadde med seg sin norske hjelperytter Amund Grøndahl Jansen. Også stjernen Tony Martin var blant de som ble disket.

– Det blinket rødt ved en togovergang, men den første gruppa bare kjørte over. Min vifte var like bak, og jeg var ikke klar over at det skulle komme tog før bommen beveget seg. Da sto jeg allerede på togskinnene. Jeg regnet med at de kom til å stanse oss, men i stedet disket de oss. Det er vanskelig å få med seg alt som rytter, sa Jansen til procycling.no.



Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har skjerpet reglene etter Paris-Roubaix i 2015 da en gruppe ryttere kom seg over en skinnegang like før et tog dundret forbi.

– Det er ikke strengt. Vi har jobbet med sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet i mange år. Reglene er veldig klare. Hvis lyset er rødt, må det stoppes, sier juryleder Luc Gheysen til Sporza.

Spurtseier

Resten av feltet omgrupperte seg etter massediskingen. I regnvær syklet de over brosteinspartiene i den flate klassikeren, som vanligvis vinnes av en ren spurter.

Antoine Duchesne (Groupama -FDJ) og Owain Doull (Team Sky) dannet et bruddpar. De ble hentet inn av hovedfeltet åtte kilometer før mål.

Klassikeren ble avgjort med en spurt i en mindre gruppe ryttere. Der tok storlaget Quick-Step nok en seier – denne gang ved nederlenderen Fabio Jakobsen (21).

Verken spurtsterke Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), eller Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy) var å se i teten da rittet skulle avgjøres. Tittelholder Marcel Kittel ble også satt sjakk matt før finalen.

Astanas Truls Korsæth stod av før det var syklet 100 km. Sindre Lunke deltok for Team Fortuneo-Samic.