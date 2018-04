Helsekontrollen sendte to tenåringsjenter på 15 og 17 år til de fire store, norske apotekkjedene for å se om de fikk kjøpt reseptfrie slankeprodukter i kombinasjon med avføringsmidler. Jentene var utstyrt med skjult kamera.

Ifølge Spisfo er det kjent at unge jenter misbruker avføringsmidler for å gå ned i vekt. Dette er spesielt utbredt blant anorektikere og bulimikere.

Åtte av åtte apotek solgte konsekvent det reseptfrie slankemiddelet XL-S Medical Fettbinder med aldersgrense 18 år og avføringsmiddelet Pursennid til de mindreårige jentene – uten å stille et eneste kontrollspørsmål. Det får medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, til å reagere.

– Når en ung, slank jente kommer for å kjøpe avføringspiller og slankemidler samtidig bør det ringe en klokke. Det er ikke normalt, da burde det blitt stilt noen spørsmål. Jeg synes det var skuffende at ingen ble spurt om hva de skulle eller om de hadde noen problemer, sier Madsen.

Han får støtte av Bratland Hansen.

– Jeg synes det er hårreisende. Det er veldig rart at ikke et spørsmål stilles når jentene er så unge, og man vet det presset ungdom er utsatt for i dag, sier hun.

Hos hvert apotek brukte jentene mellom 700 og 900 kroner på de to produktene.

GOD BUSINESS: Engel Seglsten Thompsen (17) og Yme Seglsten Thompsen (15) besøkte i alt åtte apotek. Til sammen la jentene igjen over 6400 kroner. Foto: Anders Myhr Nielsen

Utviklet spiseforstyrrelse

Bratland Hansen fikk selv kjenne på kroppspresset i tenårene. Hun spilte på juniorlandslaget i håndball da hun utviklet en alvorlig spiseforstyrrelse.

I AKSJON: Bratland Hansen i aksjon for Norges juniorlandslag i håndball i 2011. Foto: Privat

– Det var først da jeg begynte på videregående mat ble et problem da det ble veldig mange store overganger på en gang. Det var akkurat som jeg trengte noe håndfast å kontrollere, for alt annet føltes så ukontrollerbart, sier Bratland Hansen og fortsetter:

– I starten ble maten en slags hjelp for å fylle et tomrom, jeg følte jeg var sulten hele tiden. Så kom det til et punkt der jeg ikke fikk på meg kjolen min, jeg skulle på en av mine første ordentlige fester, så skulle pappa hjelpe meg med glidelåsen, også gikk den ikke igjen. Da følte jeg at jeg hadde funnet svaret på hvorfor jeg ikke hadde det bra – det var fordi jeg hadde lagt på meg.

Bratland Hansen skulle bare gå ned fem kilo, så kom alt til å ordne seg. Men fem kilo ble til flere. I denne perioden klarte hun ikke lenger å prestere på håndballbanen og ble veldig ensom.

– Det var først da de rundt begynte å ta tak og kommenterte at de så jeg ikke hadde det bra, jeg skjønte at det jeg holdt på med ikke var sunt.

I dag er Bratland Hansen frisk fra spiseforstyrrelsen sin etter hjelp av både psykolog og ernæringsfysiolog. Hun er fortsatt engasjert i tematikken, og har blant annet skrevet boka med navn 13-21 som baserer seg på hennes egen historie.

ENGASJERT: Vilde Bratland Hansen (23) er i dag frivillig i Spiseforstyrrelsesforeningen. Foto: Anders Myhr Nielsen

– Har stor innflytelse

I tillegg til de skadelige bivirkningene som kan komme av å misbruke avføringsmidler, frykter Steinar Madsen i Legemiddelverket at det også skjer noe mentalt med unge jenter som får kjøpt slankemidler og avføringspiller uten problem.

Vilde Bratland Hansen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen og programleder i Helsekontrollen Marte Spurkland. Foto: Anders Myhr Nielsen

– Det understøtter at man må gjøre noe med kroppen sin, og da er jeg redd for at man får et feilaktig syn på hvordan man ser ut og skal oppføre seg. Hvite frakker har stor innflytelse.

Han er tydelig på at de ansatte på apotek er pålagt å følge reglene som står i Helsepersonelloven som sier at man skal opptre forsvarlig, og Utleveringsforskriften som sier at man ikke skal selge reseptfrie legemidler til personer som kan misbruke det eller der det er mistanke om misbruk.

– Her skulle klokkene ringt!

Overrasket

Jentene Helsekontrollen sendte inn på Apotek 1, Vitusapotek, Boots og Ditt apotek er overrasket over hvor enkelt det var å få kjøpt.

– Det er litt skremmende, for ungdom skal jo ikke måtte tenke at de må endre på noe. Så at det er så lett å kjøpe er veldig skremmende egentlig. Veldig rart, sier Engel Seglsten Thompson (17).

Det er lillesøster Yme enig i.

– Det er veldig dumt. Det er fælt at de ikke spør, ikke ser etter om du er gammel nok eller noe som helst. De sjekker ikke – de bryr seg ikke, sier Yme Seglsten Thompson (15).

Legger seg flate

Alle de fire apotekkjedene henvender Helsekontrollen til Apotekforeningen for å svare på hvordan dette konsekvent kunne skje i alle apotekene.

– De er flaue, de synes dette er veldig trist på vegne av sine apotek. De er ikke noe glad for dette, og synes ikke vi skulle vært i denne situasjonen i det hele tatt, sier kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal.

At ingen av jentene ble spurt hvor gamle de var mener Soldal ikke er i henhold til de rutinene apotekene skal følge – og heller ikke rutinene leverandøren legger opp til.

– Her har det vært svikt, sier han.

I pakningsvedlegget til Pursennid står det følgende: Vis forsiktighet, medisinsk rådgivning er viktig, kan føre til kraftig nedsettelse av normal tarmfunksjon og kan gi avhengighet. Bruk alltid Pursennid slik beskrevet i dette pakningsvedlegget og slik farmasøyten har fortalt deg.​

– Det skulle ikke være nødvendig med TV 2 før man gjorde en jobb på dette. Men nå blir det hvert fall gjort en grundig oppfølging, både fra vår side i Apotekforeningen og overfor alle våre medlemmer som er alle apotekene i Norge, og fra kjedene som dere har vært og besøkt, sier Soldal og fortsetter:

– Et av de enkleste tiltakene som man kanskje skulle sagt burde vært gjort allerede, er at når den apotekansatte nå drar et XL-S-produkt gjennom strekkoden, så får de en påminnelse på skjermen om at kunden skal være over 18 år. Det tror vi vil hjelpe på akkurat det produktet, så må vi også se nærmere på hva vi gjør med avføringsmiddelet som dere har kjøpt, avslutter han.

