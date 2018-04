Onsdag var den klart for niende dag av den i alt tolv dager lange rettssaken mot Peter Madsen, og aktor Jakob Buch-Jepsen fortsatte med å legge fram sin dokumentasjon i saken.

Madsen har innrømmet partering, men hevder Kim Wall døde i en ulykke om bord på ubåten.

Dette står i sterk kontrast til påtalemyndighetens tiltale, som lyder på overlagt drap.

Aktoratet mener at Madsen planla drapet, og at han mishandlet den 30 år gamle journalisten Kim Wall grovt før han drepte henne.

Ville si farvel

Morgenen 11. august ble Madsen reddet opp av vannet ved siden av sin synkende ubåt. Da han kom i land, har flere vitner forklart i retten, forsøkte han merkbart å stikke vekk fra politiet og redningsmannskapene.

– Jeg forsøkte å høre om det gikk bra med ham, men han var allerede på vei vekk. Oppførselen slo meg som pussig, har piloten i et redningshelikopter som deltok i leteaksjonen etter ubåten natt til 11. august forklart.

På dette tidspunktet forklarte han politiet at han hadde satt Kim av ved Refshaleøen.

– Jeg forsto at dødsfallet om bord på ubåten ville skaffe meg problemer. Derfor ville jeg hjem og si farvel til min kone, samt mine tre katter, Fessor, Kaptajn og Kommissær, som alle befant seg på Refshaleøen, leste aktor fra et tidligere avhør av Madsen.​

Madsen selv har dermed innrømmet at han forsøkte stikke av.

Tre forklaringer

Onsdag gikk Buch-Jepsen gjennom de forskjellige forklaringene Madsen har kommet med underveis i politietterforskningen.

​Madsen har forklart at Wall ble satt av kvelden før, at hun døde av å få en luke i hodet og hans siste forklaring; at hun døde av forgiftning.

Buch-Jepsen leste opp forskjellige deler av politiavhørene av den drapstiltalte oppfinneren.

11. august ble det raskt klart at Madsen ikke kunne ha satt Wall fra seg på kaien slik han forklarte, da stedet var godt utstyrt med overvåkningskameraer.

Derfor forklarte Madsen allerede i politiavhør 12. august at Wall døde om bord i ubåten.

– Vi gjorde et dykk og journalisten intervjuet meg samtidig. Vi var oppe fra dykket rundt klokken 22. Da gikk jeg ut av ubåten, og journalisten kom opp. Hun stakk hodet ut, men så falt luken på hodet hennes, sa Madsen 12. august.

Madsen forklarte deretter at Wall hadde kramper da han kom ned i ubåten, og at han deretter så henne dø. Han sa hun hadde tydelige skader i hodet.

På dette tidspunktet bestemte Madsen seg, ifølge en tidligere forklaring, for å reise ut med ubåten og ta livet sitt ved å senke den. Før han skulle gjøre dette kastet han liket på havet, uten å partere det eller ta av noen av klærne.

Innrømmet ikke partering

Kim Walls torso ble funnet 21. august. Likevel holdt Madsen på sin forklaring om at han hadde kastet henne i vannet hel under fengslingsmøtet 5. september.

Han nektet å ha noen kjennskap til torsoen.

Madsen forklarte da fremdeles at han forsøkte holde luken igjen da den angivelig falt mot Walls hode, men at han skled.

Da hodet ble funnet, ble det klart at denne forklaringen ikke stemte.

Han endret da forklaring til at hun døde av gasser og varme da et undertrykk oppsto i ubåten, i form av kullosforgiftning.

Først i oktober innrømmet han at han hadde partert liket.

Rettsmedisinerne har ikke vært i stand til å anslå hvordan Kim Wall døde.

Suicidal

I sin første forklaring sa Madsen at ubåten sank på grunn av en teknisk feil.

I senere forklaringer har han sagt at han planla å ta sitt eget liv med å senke ubåten, uten at han har sagt det var det han faktisk forsøkte da ubåten sank.

– Jeg var i en suicidal psykose etter at Wall døde om bord på ubåten, sa han i en av sine forklaringer.

Aktor Buch-Jepsen fester ikke lit til Madsens forklaring, og mener det faktum at han har endret forklaring underveis i politietterforskningen svekker hans troverdighet.

Påtalemyndigheten la under bevisførselen opp til at drapet er seksuelt motivert, og at det var planlagt.

Buch-Jepsen brukte nesten hele onsdag på å gå gjennom grove videoer, bilder og tekster Madsen hadde på sine harddisker. Videoen og bildene viser mennesker som blir drept, både ekte og animerte. Tekstene handler om mishandling, og aktor mener Wall ble behandlet på den måten som beskrives i tekstene.

Aktors dokumentasjon fortsetter torsdag.

