Årets hittil raskeste bilnyhet kommer fra Kroatia og ble lansert under den store bilmessen i Genève for noen uker tilbake.

Der fikk bilen stor oppmerksomhet, mest av alt på grunn av de ekstreme ytelsene. Rimac Concept Two er nemlig utstyrt med fire motorer, som leverer en kraftpakke det virkelig står respekt av.

Til sammen snakker vi vanvittige 1.914 hk og 2.300 Nm. Fra stillestående til 300 km/t bruker den elektriske hyperbilen kun 11,8 sekunder, mens den klassiske øvelsen fra 0-100 går unna på 1,97 sekunder.

Sistnevnte gjør Concept Two til verdens raskeste gateregisterte bil, målt 0-100 km/t.

Snart utsolgt

Totalt skal det bygges 150 eksemplarer av den ekstreme elbilen i Zagreb. Og prislappen blir ikke snau.

Concept Two begynner på friske 1,5 millioner pund, noe som tilsvarer litt over 16,5 millioner norske kroner. Når det i tillegg ventes at de fleste kundene krysser av ekstrautstyr for nær 5 (!) millioner til – snakker vi en prislapp på godt over 20 millioner.

Concept Two er utstyrt med lithiumbatterier på til sammen 120 kWh. Det skal sikre en rekkevidde på 650 kilometer målt etter NEDC-syklusen.

Den spinnville prislappen ser imidlertid ikke ut til å skremme kundene nevneverdig unna. I følge Rimac skal bilen i praksis være utsolgt allerede, kun fire uker etter lanseringen i Genève.

Har du fått igjen på skatten bør du derfor raske på – om du vil sikre deg et eksemplar.

Dette kan bli det neste bilmerket i Norge

Leveringstid

I tillegg til ekstreme ytelser er Rimac Concept Two spekket med teknologi og utstyr. Aktiv aerodynamikk skal bidra til maksimalt veigrep ved hjelp av bevegelige luftinntak, frontsplitter og diffusor. Veldig greit å ha ettersom toppfarten passerer 400 km/t i med god margin. (412 km/t for å være eksakt).

Hyperbilen er dessuten selvkjørende på nivå 4, noe som innebærer at den kan kjøre helt på egen hånd, og ikke er avhengig av en sjåfør innenfor definerte områder. Åtte kameraer, seks radarer og 12 sensorer sørger for nettopp dette.

De som har bestilt fartsmonsteret må smøre seg med noe tålmodighet før bilen er klar til overlevering. De første eksemplarene skal stå klare i 2020.

Hvorvidt det dukker opp en Rimac Two i Norge blir jo spennende å se.

Under kan du lese mer om bilen og den spennende historien bak. Det hele begynte nemlig som et garasjeprosjekt for bare 11 år siden.

