– Det er mye tøffere enn jeg forestilte meg, sier Linda Sukkestad (27) og tørker en tåre fra kinnet.

Sammen med TV 2 hjelper deg, er hun tilbake på graven til hennes stemor Tove Neste. Hun minnes en mamma som var snill, rettferdig og med et strålende humør – på gode dager.

Slet med rus

Tove bodde alene i Kragerø. Hun fikk ukentlig hjelp av flere forskjellige pleiere fra hjemmetjenesten i Kragerø for rusproblemene sine.

I tillegg ønsket hun daglig hjelp til medisinering. Hjemmetjenesten skriver selv i journalen:

«NB! Viktig at vi ser at Tove tar tbl. Der hvor vi er i tvil skal dette konfronteres direkte med Tove. Dette er etter ønske fra Tove selv.»

Tove ville at hjemmetjenesten skulle hjelpe henne å være rusfri.

Hørte snorkelyder

Sjette desember 2014 har Toves datter, Tina, ikke fått kontakt med mammaen sin på flere dager. Bekymret kjører hun til barndomshjemmet en time unna.

Tove Neste med datteren Tina.

Hun går inn i huset og ser tomme medisinpakninger på bordet i gangen og på kjøkkenet. Hun går så inn på Toves rom, og finner mammaen død på kanten av sengen sin. Tove ble 48 år gammel.

I følge obduksjonsrapporten døde Tove to til fire dager før hun ble funnet. Hjemmetjenesten besøkte henne minst tre ganger mens hun lå død.

En av dagene skriver hjemmetjenesten at Tove ligger og sover, og at de hadde gått bort til soveromsdøra og hørt «tydelige snorkelyder igjennom døra.»

En svikt som svekker tilliten

Advokat Edmund Asbøll er spesialist på pasientrett og helserett. Han mener saken er alvorlig.

– Når noe slikt kan skje så svekker man på en avgjørende måte tilliten til hjemmetjenesten, sier Asbøll og legger til:

– Det er en alvorlig svikt som etter min mening bør få konsekvenser.

Han sier også at offentligheten bør ta saken til etterretning for å hindre at lignende saker skjer igjen.

Må være sikrere på observasjonene

Kommunalsjef for helse- og omsorgstjenester i Kragerø, Alv Dag Brandal, beklager til de pårørende for det som skjedde.

– Hvordan kan dere ikke oppdage at Tove er død?

– Det er beklagelig det som skjedde. Når man ser i ettertid burde man vært sikrere på observasjonene. Den som var inne mente å observere lyder som lignet på snorking og tok det for gitt at Tove sov.

– Hvordan kan dere ha hørt snorking når hun er død?

– Nei, det er vanskelig å si. Pleieren mener jo at hun har hørt det, men hun skjønner jo at hun har tolket noe feil. Ifølge obduksjonsrapporten må det jo være feil, enkelt og greit.

– Kan du lese det som står her?

Brandal får utskrift av journalen.

– NB! Viktig at vi ser at Tove tar tablettene. Der hvor vi er i tvil skal dette konfronteres direkte med Tove. Dette er etter ønske fra Tove selv.

– Var det noe dere gjorde?

– Det stemmer vel ikke helt etter den rapporteringen jeg har lest.

– Hvorfor ikke?

– Det kan jeg dessverre ikke svare på. Jeg har ikke lest den delen av journalen som dere viser til, så det var jeg ikke klar over.

– Kan man stole på at dere gjør den jobben dere har avtalt med de pårørende?

– Ja, det mener jeg vi i hovedsak kan. Den avtalen du viser til (sitatet fra journalen, red.anm.) kan påvirkes av avtaler i ettertid som gjør at tilsynene endrer karakter underveis.

– Kan man stole på det som står i journalen deres?

– Ja, det mener jeg absolutt. Jeg har ingen grunn til å tro at personalet noterer feil. Selvsagt går det an å gjøre feilobservasjoner, men det er ikke snakk om å dokumentere ting feil med viten og vilje.

– Kunne livet til Tove vært redda om dere faktisk prøvde å få henne til å ta medisinen sin?

– Det er veldig vanskelig å si hva som kunne vært gjort i den sammenhengen.

Linda har mange gode minner fra Tove og sier hun savner henne hver dag.

Håper ingen opplever det samme

Omstendighetene rundt Toves dødsfall er fortsatt vanskelig å akseptere for Linda og familien.

– Jeg håper det blir noe mer fokus rundt det i forhold til rutiner. At noen skal slippe å gå igjennom dette igjen, sier hun og fortsetter:

– Informasjon rett og slett, det å vite at du faktisk kan stole på de som har sagt seg villig å hjelpe.

Kragerø kommune skriver i epost til TV 2 hjelper deg at rutinene er endret og at det i dag inngås avtaler med brukerne som forteller hva pleierne skal gjøre dersom de ikke får kontakt med brukerne.​