Ved å gå for andrevalget, etter Per Sandberg, får Siv Jensen sitt førstevalg som ny justisminister.

Wara oppleves som en moderat liberalist.

Han er godt likt av politikere i alle fløyer innad i Frp og blir godt mottatt av politiske motstandere. Men han blir først og fremst sett på som en svært lojal rådgiver og samtalepartner for partileder Siv Jensen.

Listhaugs menighet

Med Tor Mikkel Wara blir det ingen plagsom solospilling og kontroversielle Facebook-meldinger mot Siv Jensens vilje.

Det er ingen enkel jobb å erstatte Sylvi Listhaug som øverste sjef for Justis- og beredskapsdepartementet. Listhaugs menighet av svorne innvandringsmotstandere skulle nok helst sett at Per Sandberg overtok jobben. Han fungerte som innvandringsminister, da Listhaug var i mammaperm, og han har vært settestatsråd i Justisdepartementet etter at Listhaug trakk seg tirsdag før påske.

Den egenrådige og frittalende Frp-nestlederen, hadde jo jobben med å fronte Frps primærpolitikk før han forsvant inn i regjering som fiskeriminister og Sylvi Listhaug fikk jobben som innvandringsminister.

Per Sandberg slo før påske fast at han ville få jobben som justisminister, hvis han bare ville ha den. At han var førstevalget.

Det er altså kjent for alle og en hver at Wara i beste fall er andrevalget til jobben. Men det var likevel et klokt grep av Per Sandberg å signalisere at han kunne bli justisminister. Det gjør valget av Wara langt mindre kontroversielt hos de som ønsket seg Sandberg i jobben.

Comeback

Det er forventet at Wara vil legge an en langt mer moderat retorikk enn forgjengeren sin, men da han var aktiv i politikken på 80- og 90-tallet var han kjent som nettopp sylskarp og god retoriker.

Det er ikke sikkert det blir kjedeligere og roligere i norsk politikk ved at Tor Mikkel Wara gjør comeback. Det har vært snakket lenge i Frp om hvem som eventuelt kan overta den dagen Siv Jensen gir seg.

Frem til nå har Sylvi Listhaug seilt opp som den mest aktuelle kronprinsessen.

Men Tor Mikkel Wara kunne blitt partileder i Frp allerede tidlig på 90-tallet. Carl I. Hagen var villig til å gi fra seg formannsjobben, hvis Wara ønsket å overta.

Finnmarkingen valgte den gang å takke nei og forlot i stedet politikken. Nå gjør altså den 55 år gamle finnmarkingen et spektakulært comeback.