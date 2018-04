Det er gode sjanser for at du har opplevd det, du også. Ute på kjøretur hører du plutselig et hardt smell mot frontruten.

Kanskje har det gått bra, kanskje må du lete litt for å se om det har blitt skade – eller kanskje er den karakteristiske "rosen" på frontruten rett i synsfeltet. Og da er det ingen tvil: Du har fått steinsprutskade.

Det er du slett ikke alene om. I løpet av 2017 måtte 257.000 bileiere innom et verksted for å reparere ruten eller få den skiftet. Forsikringsbransjen betalte ut 4,4 millioner kroner hver eneste dag, etter slike skader.

Bør dekkes til

– Våren er høysesong for steinsprut. Når snøen smelter blir småsteiner og annet rask i veibanen virvlet opp, og smeller inn i frontruten, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Hvis du får en rose i frontruten er det viktig å dekke den til raskest mulig med tape.

En ubeskyttet sprekk vil bli fylt av skitt, og da kan det være umulig å reparere den.

Glassverksteder deler gjerne ut spesielle klistremerker for formålet.

Slik kan du unngå både steinsprut og riper

Én ting som hjelper

– Vi nordmenn er nok litt i særklasse her, ettersom vi har mye vinter og veier som blir strødd. Det betyr at vi har mye sand og stein på veiene våre nå som de blir bare. I tillegg kommer pigger som har løsnet fra piggdekk. Når dette kommer i stor fart, skal det ikke mye til før det blir skader på både lakk og frontrute, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Er det noe man kan gjøre for å unngå dette?

– Det eneste som hjelper er å holde god avstand til bilen foran. Ligger du tett opptil, er det langt større sjanse for å få steinsprut. Det er naturligvis litt verre med biler man møter, der er det ikke mye du får gjort uansett. Så dette er nok litt bingo. Du kan være heldig og kjøre mange år uten å få steinsprutskade, eller du kan risikere å oppleve det ganske ofte, sier Benny.

Tenk deg om før du kjører bilen inn her:

De er uskyldige så lenge de ligger på veien. Men når de blir kastet opp i lufta, kan småsteinene gjøre stor skade på frontruten din.

Gratis å reparere

Kostnadene ved å skifte en rute er store. På bilmodeller med varmetråder i frontvinduet eller andre tekniske innretninger er kostnadene ekstra høye.

Derfor kan det være en betydelig besparelse når kunden velger å reparere ruten, i stedet for å skifte den.

Alle bileiere med delkasko eller kasko får reparert steinsprutskade gratis. Må ruten skiftes, er det som regel en egenandel.

Har bilen gått mer enn 100.000 kilometer? Da bør du passe på

Fakta om steinsprutskader 256.974 bileiere fikk steinsprutskade i 2017 - tilsvarer 700 skader daglig

Erstatningsutbetalingene endte på rekordhøye 1,6 milliarder kroner

I 2017 økte antall steinsprutskader med 3 prosent mens erstatningene økte med 8 prosent. Alle tall: Finans Norge

