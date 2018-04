Se Norge-Island torsdag kl. 18.00 (kampstart 18.15)!

Torsdag møter Norge Island i den første av tre kamper i Golden League. Lørdag venter Frankrike, før turneringen avsluttes mot Danmark søndag kveld.

Kampene er et viktig ledd i oppkjøringen til playoff-kampene mot Sveits i juni.

– Det er alltid artig å se gutta igjen. Latteren sitter løst, og det er god stemning. Vi har lyst til å vise nivået vårt i de kommende kampene, sier landslagsstjernen Sander Sagosen.

Sliter med ryggen

​Han er blant spillerne som er på plass i Bergen, til tross for at han sliter med en vond rygg.

– Det er deilig å få skiftet miljø. Det har gått i ett i Frankrike. Da er det morsomt å snakke norsk og å være med gutta, fortsetter han.

Sagosen fikk kjenning med ryggskaden under et finalespill i Frankrike for 14 dager siden. Noen dager seinere smalt det i ryggen igjen.

Nå satser Sagosen på å få pleiet ryggen i løpet av landslagssamlingen.

– Først og fremst er det viktig for meg å få pleiet kroppen. Det har vært et bra kjør med klubblaget etter EM. Nå er mitt fokus å komme hit en uke for å få ekstremt bra oppfølging fra det medisinske apparatet vi har her, sier han.

– Hva er status?

– Status er at det ikke er helt krutt. Jeg er her for å få fikset ryggen.

– Bør vi være bekymret?

– Overhodet ikke. Det sitter muskulært, så jeg får nok orden på det kjapt. Det er ikke de viktigste kampene vi spiller her. Det kommer viktigere kamper i Champions League og klubbsesongen som skal avgjøres, men det er deilig å være i Norge, sier han.

Roser det medisinske apparatet

​Sagosen går inn i en meget avgjørende fase av sesongen med klubblaget Paris Saint-Germain. 21. april går første kvartfinalekamp i Champions League borte mot polske Kielce.

Vinneren av den dobbeltkampen er klar for finalehelgen i Köln i slutten av mai. Der går semifinale og finale over to dager foran snaut 20.000 tilskuere på hver kamp.

Da gjelder det å være skadefri. Sagosen håper noen dager i Norge vil gjøre susen. Han lovpriser det medisinske apparatet på landslaget.

– De er ekstremt dyktige. Jeg får oppfølging flere ganger for dagen. Det er bra for oss spillere å komme hit. Jeg har en bra dialog med Christian Berge slik at det ikke blir overbelastning.

På etterskudd i serien

​Før Champions League-kampene skal PSG og Sagosen møte Espen Lie Hansens Nantes i serien om en drøy uke. PSG ligger for øyeblikket på 2. plass, to poeng bak Montpellier. Nantes ligger på 3. plass, tre poeng bak PSG.

​– Det kommer til å bli tøft. Vi har rotet litt i serien, men nå rotet Montpellier sist. Vi må vinne mot Nantes og resten av kampene i ligaen, samtidig som vi må håpe Montpellier taper noen kamper. Da vinner vi serien, sier Sagosen.

Norges kamper i Golden League:

​Torsdag: Norge – Island kl. 18.00 på TV 2 (kampstart 18.15)

​Lørdag: Norge – Frankrike kl. 18.00 på TV 2 (kampstart 18.15)

Søndag: Norge – Danmark kl. 18.00 på TV 2 (kampstart 18.15)

TV 2 Sporten/NTB