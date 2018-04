Duncan Sims (19) har vært savnet siden 14. mars, etter at han var ute sammen med venner på Madras Rugby Club i St. Andrews i Skottland.

Nå frykter politiet at den skotske kjemistudenten ved et uhell ramlet ned i et nylig utgravd dreneringsanlegg på en golfbane i byen, og at han deretter ble levende begravd i sement.

BBC skriver at overvåkningsbilder viser at Duncan oppholdt seg i nærheten av Pilmour Clubhouse ved golfanlegget Eden Course før han forsvant.

Frykter at hull ble fylt med sement

En anonym kilde i politiet sier til skotske Daily Record at de har flere teorier om hva som kan ha skjedd med 19-åringen.

– Dreneringssystemet ved banene blir vedlikeholdt hele tiden. Det fryktes at Duncan, som kan ha vært desorientert i mørket, enten har falt ned og skadet seg, eller at han gikk ned dit for å sove rusen av seg, og at hullet ble fylt av en intetanende arbeidsmann, sier personen.

Og:

– Det er også mulig at det var vann på innsiden av en av grøftene, og at han falt inn dit.

Etterforsker Gordon Anderson sier til nettstedet at det letes intenst etter tenåringsgutten.

– Vi fortsetter å bruke alle tilgjengelige ressurser i våre forsøk på å finne Duncan, sier han.

Etterforsker Karen Murihead sier til BBC at politiet ikke vet hvor Duncan gikk etter at han ble fanget opp av overvåkningskameraene ved golfbanen.

– Han ser ut til å være alene, men det er uvisst hvilken retning han tok etter at han forlot området, sier hun om opptaket.

Etterforsker Karen Murihead sier at politiet ikke vet hvor Duncan gikk etter at han sist ble filmet av overvåkingskameraene.

– Han er tilsynelatende alene, men det er uvisst hvilken retning han forlot området i, sier hun til BBC.