​Å snakke med barn om seksualitet og grensesetting allerede i barnehagen kan forhindre et potensielt overgrep. Det mener sexolog og barnevernspedagog, Thomas Winther.

– Vi sier alltid at barna må høre på de voksne og at de må gjøre som de sier når de skal bort. Enten om de skal på overnatting hos venner eller familie eller i barnehagen. Barn er godt oppdratt. Hvis de ikke vet at kroppen er deres, så vet de ikke når de skal si nei.

Gode og vonde hemmeligheter

Winther tror det er viktig å gi barna begreper for deler av kroppen sin og lære om grenser. Derimot gjør han oppmerksom på at barn ikke trenger å vite om seksualitet på lik linje som ungdom eller voksne.

– Det er ikke nødvendig at de skal ha inngående kunnskap til hvordan ting fungerer seksuelt. De er ikke der enda. De trenger å få vite det mest basale slik at de kan være tryggest mulig.

Han tror det er lurt å fortelle barna at det ikke er alle voksne som vil barn noe godt, eller som respekterer barnas grenser. Da er det viktig å gjøre rede for forskjellen mellom gode og vonde hemmeligheter.

– Fortell at gode hemmeligheter er de som kilder i magen som du forteller bestevennen din. Vonde hemmeligheter er svarte klumper som gjør vondt. Så er det viktig å si at de vonde hemmelighetene ikke telles, og at de kan de fortelles til en voksen.

Les bøker

Mange voksne syns at det kan være ubehagelig å snakke med barn om seksualitet. Da har Winther et råd;

– Les bøker. Barn syns det er kjempespennende å lese om helt vanlige basale ting om kropp, kjærester og forelskelser. Det er en naturlig del av utviklingen og det er en naturlig del av det å være menneske.

Han kan også anbefale NRK Super og Redd Barna sin serie "Kroppen er min eier jeg", boka "Kropp og knopp" og Trond Viggo sin serie og bok; "Kroppen".

Et delt ansvar

– Det offentlige har et ansvar. Barnehagen er det viktigste organet som kan ta tak i det på et ganske tidlig tidspunkt. Men foreldrene er heller ikke uten ansvar. De har oppdrageransvar og foreldreansvar. De er forpliktet til å ruste barnet sitt best mulig. Hvis de ikke gjør det, gjør de ikke jobben sin som forelder.

Han tror også at det er avgjørende at foreldre har en åpen dialog med barna.

– De trenger å vite at de voksne tør å snakke om seksualitet, slik at de vet at de kan snakke med de hvis det skjer noe ubehagelig. Hvis ikke kan det ta veldig mye lenger tid før barnet tør å si ifra.

Regjeringen på ballen

Flere barnehager har allerede kommet igang med undervisningen. I januar kom det fram at regjeringen vil ha seksualitet og grensesetting som tema i alle barnehagene i Norge. Det er Winther begeistret for.

– Vi som jobber med dette her er er fryktelig glad. Vi har skreket etter dette i en lang tid, så dette gleder vi oss til.