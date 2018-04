Det melder NRK.

Aktor i saken, Marit Formo, mente dagmammaen mistet kontrollen og ristet jenta mot et hardt underlag i september 2006. Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i sju og et halvt år.

Retten har imidlertid funnet at det ikke er grunnlag for å dømme kvinnen og har frifunnet henne.

– Vi har mottatt dommen og dette er ikke i samsvar med påtalemyndighetens syn i saken. Vi vil nå gå igjennom dommen og lese tingrettes begrunnelse nøye, og vi vil også vurdere om saken skal ankes slik at saken får en ny behandling i rettssystemet, sier statsadvokat Marit Formo til NRK.

Henlagt to ganger

4. september 2006 ble det oppdaget alvorlige hodeskader på den lille jenta. Det var dagmammaen som varslet om at Martine var i dårlig form.

Martine ble først sendt til Ringerike sykehus, der hun ble lagt i respirator før hun ble fløyet med helikopter til Rikshospitalet med store hodeskader. Martine døde 8. september 2006.

Ekspertene mener skadene er påført, enten gjennom gjentatte slag mot hodet eller ved at bakhodet hennes er støtet mot et hardt underlag slik at hun fikk brudd i kraniet. Ifølge dommen er det ikke avklart hvordan skadene oppsto, og retten kan ikke se bort fra at skadene kan ha oppstått ved et uhell eller ved uaktsomhet.

«Det er ikke bevist at tiltalte har handlet forsettlig», heter det i dommen.

Saken mot dagmammaen ble henlagt to ganger. Etter det tok moren kontakt med Stine Sofie-stiftelsen og Cold Case-gruppen til Kripos for å be om hjelp til å få gjenopptatt saken før den ble foreldet.

Det var dette som utløste den nye etterforskningen, som førte til tiltalen som dagmammaen nå er frikjent for.

– Grundig dom

Dagmammaens forsvarere, Thomas Randby og Sidsel Katralen fra Advokatfirmaet Elden, er ikke overrasket over dommen.

– Tingretten har etter en omfattende bevisførsel gjennom fire uker avsagt en enstemmig og grundig dom på 26 sider. Dagmammaen er fullt ut frifunnet og vi forsvarerne er enige i dommen. På bakgrunn av alle bevisene som er ført i rettssaken, er vi ikke overrasket over utfallet, sier Randby til TV 2.