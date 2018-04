Natt til onsdag 4. april fikk alle nordmenn som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd i Norge tilsendt skattemeldingen for 2017.

Ved mindre du får skattemeldingen i posten, kan du logge deg inn på Altinn sine nettsider for å finne informasjon om din økonomi gjennom fjoråret.

Lars Erik Sandvoll fra Lillehammer satt onsdag morgen i bilen, da han ble oppringt av en kamerat.

Kunne justere skattemeldingen

Kameraten, som ikke har lyst til å stå frem med navn, sier til TV 2 at han så noe merkelig da han logget seg inn på Altinn på morgenen.

– Jeg logget meg inn, og så en annen skattemelding i tillegg til min egen. Jeg kjente igjen navnet på den andre skattemeldingen, for det tilhørte en venn av meg som jeg har kjent lenge, sier han.

Det var da han ringte Lars Erik, og de to ble enige om at han skulle prøve å åpne skattemeldingen som hadde dukket opp.

– Da kom jeg rett inn på profilen, og kunne til og med justere skattemeldingen hans, sier Lars Eriks kamerat.

– Helt hinsides

Lars Erik selv skjønner ikke hvordan det er mulig at andre enn ham selv skal ha tilgang til hans personlige opplysninger. Når det først skulle skje, er han glad for at det var en han kjente som ble sittende med tilgang.

– Det blir helt feil, og det er nesten kriminelt. Jeg skjønner ikke hvordan det kan ha skjedd. Han hadde full oversikt over inntekt, gjeld og alt sammen, sier Lars Erik.

Selv har Lars Erik tilbrakt det meste av onsdagen på kurs, og derfor har hans mor, Jorunn Sandvoll, jobbet med å nøste opp i hva som kan ha skjedd. Hun sier til TV 2 at det hele er skremmende.

– Det er helt hinsides at andre skal ha tilgang til en persons skattemelding. Vi ble veldig opprørt, for sånn skal det ikke være, sier Jorunn.

Begge registrert i samme foretak

Moren sier hun var i kontakt med Altinn i etterkant av hendelsen. Etter hvert fikk moren en forklaring på hva de mente hadde skjedd.

– Vi fikk en forklaring som ikke er holdbar. Altinn fortalte meg at dette har skjedd på grunn av et enkeltmannsforetak som min sønn opprettet for noen år siden, sier Jorunn.

Lars Erik er nemlig eier av et enkeltmannsforetak, hvor kameraten etter hvert ble involvert. Kameraten står fortsatt som daglig leder av det sovende foretaket, som det aldri ble noe av.

– Altinn sa til meg at opplysningene har ligget der tidligere også, men at de har vært enklere å finne i år på grunn av at de har endret nettsidene sine. Det er greit at de mener de har funnet en årsak, men det er ikke en årsak vi kan leve med. Hvis man starter et enkeltpersonforetak og ansetter noen, skal ikke den personen ha tilgang på eierens skattemelding, sier Jorunn.

Hun legger til at det ikke er gitt at to personer som starter et enkeltpersonforetak er like gode venner i ettertid, som hennes sønn og kameraten er.

Tilgang til opplysninger

TV 2 tok kontakt med Altinn, som opplyste at denne saken dreide seg om det systemtekniske ved nettsiden. Derfor refererte de videre til Brønnøysundregistret.

– For enkeltpersonforetak er det slik at for eksempel daglig leder, i tillegg til registrert regnskapsfører, får tilgang til både organisasjonsnummeret til enkeltpersonforetaket og fødselsnummeret til eier, sier kommunikasjonsrådgiver Eli Helen Korsan i Brønnøysundregisteret.

I et enkeltmannsforetak representerer den daglige lederen eieren av foretaket. Korsan forklarer at foretaket og eieren derfor er synonyme i dette tilfellet. På grunn av dette har den daglige lederen av foretaket tilgang til opplysningene til eieren, som i dette tilfellet er Lars Erik.

– Det er daglig leder gjennom sin rolle i enkeltpersonforetaket, som har tilgang til nødvendige rapporteringsplikter for enkeltpersonforetaket. Der er eierens skattemelding eller næringsoppgave sentral, sier Korsan.

Hun opplyser om at vedkommendes tilgang til opplysningene fjernes to år etter sletting av foretaket, da behovet for rapportering bortfaller.

Lars Eriks kamerat mener ikke denne forklaringen er god nok.

– Det er helt uforståelig at jeg skal ha tilgang til Lars Eriks opplysninger basert på dette, sier kameraten til TV 2.

– Ser på forbedringspunkter

Korsan sier videre at det nye designet til Altinn gjør det tydeligere for brukerne hvilke roller og rettigheter man har.

– Løsningen er designet slik og den har vært slik over tid, og dette er ikke nytt ved årets skattemelding. Bakgrunnen for at det er slik, er at noe av den pålagte rapporteringen for enkeltpersonforetak skal gjøres på fødselsnummer, sier hun.

– Er det andre som kan være i samme situasjon uten å vite det?

– Det kommer an på i hvilken grad de som driver enkeltpersonsforetak, og har ansatt daglig leder, er bevisst hvilke rettigheter og tilganger daglig leder har, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Fra mai 2018 vil det tre i kraft en ny personopplysninglov, og Brønnøysundregisteret tar dette med i arbeidet om personvern.

– I arbeidet med ny personopplysningslov og krav om innebygd personvern, gjennomgår vi eksisterende løsning for å se på ytterligere forbedringspunkter.