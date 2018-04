VW Boble er forlengst blitt en klassiker.

Utover på 50-, 60- og 70-tallet mysset det av den. Bilen var overalt. Omtrent som maur rundt en maurtue.

«Prosjekt folkebil» ble dratt i gang helt tilbake i 1925, mens selve konseptet ble satt i 1933. Utgangspunktet var som følger: En bil som skulle koste under 1.000 tyske riksmark, som skulle kunne gå i 100 km/t og som skulle kunne frakte en familie på to voksne og tre barn.

Produksjonen startet så smått på 40-tallet, men det var fra midt på 50-tallet og utover at det virkelig ble vei i Folkevogn-vellinga. I 1955 rullet bil nummer én million ut av fabrikken og resten av historien kjenner de fleste til.

Fra 1996!

Vi synes Bobla kler grønnfargen godt. Faksimile fra finn.no.

I 1972 passerte Boble-produksjonen T-Forden, i 1973 nådde man 16 millioner biler og den siste Bobla ble produsert i Tyskland i 1978.

Mens bilen som du ser på disse bildene er fra 1996. Ikke bare det – dette er en Open air-versjon hvor du kan rulle sammen hele taket, inklusive bakruta, slik at den nærmest blir en cabriolet. Den ble laget bare i 1996. Det gjør nettopp denne bilen mildt sagt spesiell.

Bilen er nå til salgs i Drammen, for den nette sum av 250.000 kroner.

Mye sjarm

Det er nemlig slik at selv om produksjonen av Bobla opphørte i Tyskland, så ble den produsert andre steder i verden. Denne er bygget i Mexico, hvor den seiglivede bilen holdt stand helt fram til 2003.

Nettopp denne spesielle Bobla har vært i Norge i 15 år og er både registrert og godkjent. Motoren er, selvsagt, plassert lengst bak i bilen og er på 1,6-liter. Men i motsetning til Bobler flest har denne bensininnsprøyting. Ytelsen er på forholdsvis beskjedne 46 hk.

VW Boble 1962: Slik sto den i 32 år

Den byr på et interiør vi tror mange vil kjenne seg igjen i. Faksimile fra finn.no.

Men i en bil som dette er sjarm, sjel, opplevelse og kjøreglede viktigere enn heftigere 0-100 tider.

Bilen ser ganske delikat ut med sin grønne lakk. Det at også lykteringer og støtfangere er lakkert i bilens farge, skiller den også ut i forhold til vanlige Bobler. Det samme gjør Porsche-look-a-like felgene. For ikke å snakke om det elektrisk drevne soltaket.

De uoriginale "innfelte" baklampene kan vi styre oss for. De er ikke pene, men de originale følger heldigvis med og det er smal sak å bytte dem tilbake.

Pris-sprik

Det at bilen heller ikke har gått mer enn drøyt 70.000 kilometer, er også et pluss. Det samme er det at bilen kun har vært finværskjørt.



Prisen er satt til 250.000 kroner. Det kan kanskje synes litt i stiveste laget slik ved første øyekast. Men priser på eldre Bobler spriker i alle retninger om dagen, så det er ikke lett å prissette disse bilene. Men en ting er i alle fall sikkert: Prisene er på vei oppover! I tillegg er denne bilen ganske så unik. Det finnes trolig ikke maken i hele Europa.



