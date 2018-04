Kim Aleksander Larsen Røbergshagen (29) hadde nettopp kommet hjem til Dokka i Oppland etter å ha vært på guttetur, da han en mandag morgen i mars 2016 kjente at det prikket i det ene beinet.

Han trodde først at han bare hadde sovet fordervet, men utover dagen spredte prikkingen seg til begge beina.

I løpet av fire dager var hele kroppen rammet, og han ble helt lam.

– Jeg kunne gå på morgenen den fjerde dagen, men i løpet av dagen mistet jeg evnen til å røre på hendene og beina. Jeg ble sendt rundt på ulike avdelinger på sykehuset i nærmere ni timer, før legene hadde en diagnose, forteller Kim Aleksander til TV 2.

Kunne ikke røre på kroppen

Legene konkluderte med at han hadde fått Guillain-Barré syndrom, som er en sykdom som angriper nervesystemet og fører til lammelser i kroppen, ifølge NHI.

SYK: På sykehuset fikk Kim Aleksander påvist Guillain-Barré syndrom. Foto: Privat

I Kim Aleksanders tilfelle tror legene at det var en betennelse han hadde i ryggen som utløste sykdommen, forteller han.

– Det er den jævligste dagen i livet mitt. Jeg lå der og visste hvordan jeg kunne røre på ting, men det skjedde ingenting. Da ble jeg forskrekket, sier han.

På sykehuset måtte Kim Aleksander overvåkes kontinuerlig, siden legene var redd for at pustemuskulaturen var det neste som ville bli rammet av lammelsene.

Heldigvis gikk det ikke så langt, og på sykehuset fikk han såkalt IVIG-behandling, som er en intravenøs tilførsel av antistoffer fra friske blodgivere.

Denne behandlingen kurerer ikke sykdommen, men reduserer risikoen for komplikasjoner og fører til at pasienten blir raskere frisk.

Målet var å kunne smile

Kim Aleksander forteller sin historie i TV 2-programmet «Samme tid neste år». Her møter man mennesker som har satt seg et mål som de ønsker å oppnå i løpet av ett år.

For Kim Aleksanders del, var hans mål å kunne smile igjen. Lammelsene i ansiktet førte til at han ikke klarte å bringe fram et smil.

Første del av TV 2-programmet ble spilt inn fem måneder etter at han først ble syk. Da hadde han allerede vært gjennom mye opptrening, som førte til at han kunne kaste rullestolen som han måtte bruke i to måneder.

VANSKELIG Å SMILE: Slik var Kim Aleksanders smil for ett og et halvt år siden. Foto: TV 2

Ett år senere vendte han tilbake for innspilling av andre del av programmet. Da var det en smilende Kim Aleksander som satt i sofaen med programleder Øyvind Mund (52).

– Jeg følte at jeg hadde oppnådd målet mitt, og det var veldig godt. Jeg hadde kommet langt med opptreningen allerede da, sier han.

29-åringen, som ville være med på programmet for å inspirere andre, felte noen tårer da han fikk se et tilbakeblikk av det siste året.

– Jeg lever med denne sykdommen hver dag, så jeg ser ikke forandringen like godt som alle andre. Det var utrolig fint å se utviklingen, og samtidig satt alle vennene mine i salen og gråt, sier han.

SMIL: Og slik var smilet et år senere. Foto: TV 2

Slik går det i dag

Nå har det gått et halvt år siden innspillingen av «Samme tid neste år», og opptreningen har kommet enda lengre.

– Det føles veldig godt å kunne begynne å leve som normalt igjen. Det å kunne komme tilbake i arbeidslivet har mye å si. Jeg er ikke laget for å sitte hjemme, sier han.

Før han ble syk, jobbet han som kokk. Han er utdannet konditor og har tidligere drevet sitt eget bakeri, men på grunn av sykdommen kan han ikke vende tilbake til kokkeyrket.

KOKK: Før sykdommen jobbet han som kokk og konditor. Foto: Privat

– Jeg sliter med finmotorikken, og jeg kan ikke jobbe med hendene på samme måte som jeg gjorde tidligere. Det er trist å få beskjed om at jeg ikke kan fortsette med det jeg har hatt interesse for hele livet og jobbet med i 15 år, sier han.

Kim Aleksander nekter derimot å gi opp, og nå drømmer han om å jobbe som lærer. Snart har han fullført en bachelorgrad som yrkesfaglærer i restaurant og matfag.

– Selv om jeg ikke kan jobbe som kokk og konditor lenger, så kan jeg lære det bort til andre, sier han.

Vil jobbe

Foreløpig kan han kun jobbe en dag i uken på grunn av sykdommen, men 29-åringen håper på at han sakte kan trappe opp på arbeidsmengden.

– Jeg blir fort sliten, siden jeg ikke har restitusjon på samme måte som alle andre. Jeg har også dårlig balanse og styrke, og prikkingen i kroppen er der fortsatt, sier han.

POSITIV: Kim Aleksander er fast bestemt på at han skal tilbake til en vanlig hverdag. Foto: TV 2

I tiden fremover handler det om opptrening for Kim Aleksander. Legene vet ikke om han vil bli helt frisk igjen.

– Nervene mine må gro ut igjen og finne nye veier for å kommunisere. Det går fryktelig sakte, så jeg må bare vente, sier han.

Men Kim Aleksander er optimistisk:

– Jeg må være optimistisk, ellers vil det aldri gå. Jeg blir jo bedre og bedre, og jeg prøver å ikke fokusere på at jeg er syk. Mitt neste mål nå er å komme ut i jobb og få en normal hverdag, sier han.

Se «Samme tid neste år» onsdager klokken 20.00 på TV 2. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.