Se Zlatans superdebut i Sportsnyhetene øverst på siden!

Zlatan Ibrahimovic (36) hadde et tilbud fra en kinesisk klubb som ville gitt ham en samlet lønn på 100 millioner dollar (783 millioner kroner) over flere år om han hadde valgt det som neste stoppested etter oppholdet i Manchester United.

I stedet ble det amerikansk solkyst, Los Angeles Galaxy og 97 millioner dollar mindre i lønn. Det sier Jovan Kirovki, sportsdirektør i klubben, til Sports Illustrated.

Da supersvensken signerte for MLS-klubben, tegnet han en avtale som gir ham en årslønn på halvannen millon dollar frem til slutten av 2019-sesongen. Galaxy hadde nemlig allerede fylt opp de tre plassene for såkalte "designated players" som gir klubbene mulighet til å betale en spiller over lønnstaket.

Akkurat det punktet var ikke så lett å forklare til Ibrahimovic' superagent Mino Raiola.

– Er du seriøs?, skal den frittalende 50-åringen ha sagt til Kiroviki, som opplyser at det ikke er knyttet noen avtaler på siden i forbindelse med Ibrahimovic' overgang til klubben.

Kirovki kan også fortelle at han har vært i kontakt med Ibrahimovic om en overgang i lang, lang tid. For de to møttes nemlig da Ibrahimovic spilte for PSG, og siden den gang ble det seks møter i Europa og noen i Los Angeles for å etablere et godt forhold. For fire måneder siden kom beskjeden fra Ibrahimovic om at avtalen kunne bli en realitet.

Og akkurat det angrer nok i alle fall ikke Galaxy-ledelsen på. I debuten leverte Ibrahimovic umiddelbart med to scoringer og snudde kampen til seier på overtid. Den ene scoringen var av det spektakulære slaget.

– Jeg hørte fansen synge «vi vil ha Zlatan», så jeg ga dem Zlatan. Hvis man ser tilbake på hvert lag jeg har spilt for, så har jeg scoret i debuten, og jeg skulle ikke skuffe her heller. Adrenalinet pumpet og jeg var giret på å komme inn. Fansen ropte, og jeg svarte, sa Ibrahimovic på pressekonferansen etter kampen.