En drømmestart for Storhamar, marerittstart for Lillehammer. Det var overskriftene etter første kamp i best av sju-finalene. Nå er det duket for den viktige kamp nummer to.

Storhamar kaptein Kodie Curran frykter ikke Lillehammer selv om de nå skal møte dem borte i Kristins Hall.

– Vi frykter ikke Lillehammer. De spiller sin beste hockey for øyeblikket, men vi skal prøve å gjøre det enkelt og vinne kampen. Frykter du noen, så faller du bak. Det blir god stemning i hallen og mye publikum, men vi kommer dit for å vinne kamp nummer to, sier Kodie Curran til TV 2.

Selv om trener Fredrik Söderström og Storhamar ydmyket Lillehammer i CC Amfi, vil ikke Storhamar-treneren ta av etter forestillingen på hjemmebane.

– Det var en god prestasjon av oss, men vi må forstå at dette er en isolert kamp. Det er bra å vinne 7-0, men vi skal huske at dette også er historie. Når vi kommer til Lillehammer, så skal vi se at det blir noe helt annet, sier Söderström.

Vil ødelegge festen

Lillehammer-trener Mikael Kvarnström legger ikke skjul på at han var svært misfornøyd etter tirsdagens oppvisning, men er sikker på folk vil se et annet Lillehammer-lag.

– Å tape 0-7 skal ikke skje. Det var bunnivå og unormalt fra vår side. Nå skal vi nullstille og har hjemmebanefordel i neste kamp. Laget var nok litt preget av finalenerver i første kamp. Jeg håper vi får hjelp av hjemmepublikumet. Det kan bli veldig viktig i torsdagens kamp, sier Kvarnström til TV 2.

På den andre siden synes Storhamar-trener at det er noe ekstra som trigger han når Storhamar skal spille borte.

– Lillehammer er et godt lag, men jeg gruer meg ikke til å reise til Kristins Hall. Det er noe med det å reise på bortekamp å ha sjansen til å ødelegge festen. Fansen deres kommer til å dominere, men vi er ikke redde for det, sier Fredrik Söderström.

MARERITTSTART: Lillehammer fikk en marerittstart i første kamp mot Storhamar i første finalekamp. Lillehammers keeper Nils Erik Christoffer Bengtsberg måtte hente hele syv pucker fra eget nett. Nå vil de slå tilbake på hjemmebane. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Likte det jeg så etter tapet

Nå har Lillehammer-treneren tatt grep og fikk en positiv overraskelse når han kom i hallen onsdag.

– Jeg likte det jeg så da jeg møtte spillerne i hallen, det var en gjeng som var skjerpet og klare. Ingen snakket om 0-7-tapet, og de var fokusert på neste mål. Jeg har brukt tiden mellom kampen til å småsnakke med alle spillerne. Det er god moral i laget, forteller Mikael Kvarnström.

Storhamar må ha tre seirer til for å vinne finalen. Det har både trener og kaptein troen på.

– Det er en ting jeg kan love til folket på Hamar. Vi skal jobbe kjempehardt for å ta den Kongepokalen. Jeg vet det er mange her i og rundt klubben og i byen som drømmer om at vi skal vinne sluttspillet, og det gjør vi også. Det er førstemann til å vinne fire kamper, og dit vil vi nå, sier Fredrik Söderström med selvtillit.

Kapteinen drømmer også om å ta pokalen hjem men er redd laget kan bli for komfortable etter nedsablingen av Lillehammer i første kamp.

– Jeg har så klart troen på at vi vinner til slutt, men vi må ha tre seirer til og der er vi langt unna for øyeblikket. Det er viktig ikke å glemme det. Begynner man allerede å tenke på at man har vunnet, så faller man tilbake og da når man ikke målene sine. Målet vårt nå er kamp nummer to og den skal vi vinne, sier Kodie Curran.