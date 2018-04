Chilli con carne med mørk sjokolade

Dette trenger du til 4 personer:

400g øko karbonadedeig

2 gule løk

1 fedd hvitløk

1-2 rød chilli (uten frø hvis gryten serveres til barn)

2-3 ts spisskummen

1 ts Helios Ceylon kanel

2 bokser hermetiske øko tomater, hakkede

1 boks hermetiske cherrytomater ( evt. bytt til 1 ekstra boks hakkede tomater)

1 gul paprika, i terninger

1 grønn paprika, i terninger

2-3 bokser sorte bønner

80 g mørk sjokolade , i biter

havsalt og sort kvernet pepper etter smak

litt Rørosrømme, i en skål

1 lime, i båter i en skål

frisk koriander, til å strø på toppen

fullkornsris

Stek karbonadedeigen i smør på moderat temperatur i en stekepanne. Slå kjøttet opp i en gryte.

Rens og grovhakk løken og surr den blank i stekepannen, hakk hvitløk og chili og surr det med på slutten. Tilsett krydderet og la det surre med et par minutter før du har de hermetise tomatene opp i stekepanna. Slå tomatsausen opp i gryta. La gryta putre i 15-20 minutter så smakene får sette seg. De siste 5 minuttene får de sorte bønnene og sjokoladen putre med. Smak til med havsalt og sort pepper.

Server retten med eller uten brun ris/byggryn/bokhvete og ha paprikabiter, en rømmeklatt, litt lime og frisk koriander som garnityr.

Varm sjokolade med chilli

1 vaniljestang

1 liter H-melk (Røros) / havremelk/havremandelmelk

4 ss kakaopulver

1 ts finhakket fersk rød chili uten frø

½ dl honning

1 plate 80% mørk sjokolade

Splitt vaniljestangen og skrap ut frøene.

Ha vaniljestang med frø, melk, kakao og finhakket chili i en kjele og varm til kokepunktet.

Ta kjelen av varmen og rør inn grovhakket sjokolade til den har smeltet. Rør så inn honningen.

Bruker du kaldslynget honning er det et poeng at kakaoen ikke er varmere enn 50 grader når du rører inn honningen, fordi dette tar best vare på plantestoffene.​