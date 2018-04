Nordland var varmest i landet i går, men ikke med mer enn rundt seks grader.

I Sør-Norge kom vinteren på besøk. Snøværet startet sør i Rogaland, og bredde seg nordover til omtrent Stad og Dovre i løpet av dagen.

I løpet av natten gikk nedbøren over til sludd og regn i lavlandet, og mange våknet opp til slaps og sørpe i morges.

Lavtrykket som hadde med seg vinterværet er nå på vei inn i Sverige, og nedbøren ligger nå som en bue fra midt i Nordland og sørover i Sverige.

Det henger fortsatt igjen litt nedbør langs kysten i vest, men i det meste av Sør-Norge er det opphold nå tidlig onsdag ettermiddag.

– I Trøndelag og Møre og Romsdal øker nedbøren på utover ettermiddagen, her kommer den som sludd og snø, forteller Storm-meteorolog Ina Ynnesdal.

Nord i Troms og i Finnmark snødde det også i går. Det går fortsatt noen byger, men her blir det etter hvert opphold.

– Det ligger et lite lavtrykk like utenfor Lofoten og Vesterålen, og det er nedbøren fra dette som gir nedbør i nord nå. Fronten går østover i Barentshavet, men det ser ut til at det meste av nedbøren holder seg ute i havet, forteller Ynnesdal.

SNØFORHOLDENE nå

Her blir det mest sol

Solen klarer kanskje å bryte gjennom skydekket på Østlandet i dag, og finner du deg en lun krok i ettermiddag er det håp om litt vårfølelse.

– Dessverre varer det ikke. Torsdag får vi en ny runde med snø, sludd og regn, det er helgen vi må satse på, sier Ynnesdal.

Fredag er det Sør-Norge som får mest sol, og på Sørlandet og lengst sør på Østlandet blir det ikke så verst lørdag heller.

Søndag bli fin i Nord-Norge, unntakene er Øst-Finnmark og kysten av Nordland. Også fra Trøndelag og sørover til Vestlandet blir det sol søndag, forteller Ynnesdal.

Mer snø torsdag

Torsdag kommer et nytt lavtrykk opp fra sør. Det går inn over Sør-Norge, og ender også opp i Sverige, så torsdag blir ikke helt ulik tirsdag.

NEDBØR frem til midnatt søndag

– Nedbør fra morgenen av på Vestlandet, Sør- og Østlandet. Vestlandet får snø over 200-400 meter om morgenen, på Sør- og Østlandet blir snøgrensen liggende rundt 400-700 meter, forteller Ynnesdal.

I løpet av ettermiddagen blir går nedbøren over til byger på Vestlandet. På Sørlandet og sør for Mjøsa på Østlandet blir det opphold og lettere skydekke.

– Nord på Østlandet går nedbøren over fra regn til sludd og snø utover kvelden, forteller Ynnesdal.

Vinden øker til kuling fra vest og nordvest utsatte steder, opp i stiv kuling langs kysten av Agder. Vind og snø betyr at du må være forberedt på vanskelige kjøreforhold.

Møre og Romsdal får mest nedbør fra ettermiddagen av, og her kommer den som sludd og snø.

Det er fare for tåke på Sør- og Østlandet, og i Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Det går en og annen snøbyge i Lofoten og Vesterålen og ute ved kysten i Nordland hele dagen. Utover ettermiddagn kommer nedbøren opp fra sør, og når omtrent til Bodø i løpet av kvelden, forteller Ynnesdal.

Finnmark og Troms får litt spredt snø først på dagen.

– Utover dagen øker sjansen for tåke og dis i alle de tre nordligste fylkene. Faren er størst lengst øst i Troms og Finnmark, og lengst sør i Nordland, sier Ynnesdal.

Bedre fredag

Finnmark og Troms får oppholdsvær fredag, ellers i Nord-Norge blir det nordavind og snøbyger.

– I Nordland kommer vinden opp i stiv kuling utsatte steder, eller i nord blir det rolige vindforhold, sier Ynnesdal.

Fra Trøndelag og sørover til Vestlandet går det en og annen sludd- og snøbyge om morgenen, flest nord for Stad. Mellom bygene er det håp om at solen skinner opp.

– Sør- og Østlandet får opphold og sol det meste av fredag, men det skyer til fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden, sier Ynnesdal.

Vinden øker til liten kuling langs kysten av Agder, ellers er det lite vind også i Sør-Norge.

Helgeværet

Lørdag går en og annen snøbyge i Nordland, Troms og nord i Finnmark. Finnmarksvidda slipper unna, og får litt sol.

I sør blir lørdag en grå dag.

– Et nytt lavtrykk sender en varmfront over Sør-Norge. Det starter med snø- og sludd, som går over til regn under 300-700 meter sør for Stad og Dovre, forteller Ynnesdal.

Langs Vestlandskysten blåser det opp i stiv kuling fra sør først på dagen.

På Sørlandet og sør på Østlandet blir det lange perioder med opphold og sol. Nyt det, søndag blir våt.

– Nedbør på hele Sør- og Østlandet, regn under 400-700 meter, sukker Ynnesdal.

Vestlandet sør for Stad får litt nedbør først på dagen, som regn under 500-700 meter, men det blir etter hvert opphold og litt sol.

– I Trøndelag og Møre og Romsdal starter søndag bra, med opphold og sol, men det kommer inn noen sludd- og snøbyger til kvelden, sier Ynnesdal.

Nord-Norge får en fin søndag. Noen snøbyger i Øst-Finnmark og kanskje en og annen langs kysten av Nordland, ellers opphold og sol.

Neste uke kan bli flott

I neste uke er det håp om litt skikkelig vårvær i sør.

– Det begynner å bygge seg opp en høytrykksrygg over Island i helgen. Sannsynligvis trekker den inn over Sør-Norge i neste uke, og tar med seg sol og fint vær, forteller Ynnesdal.