Langfredag i påsken ble Øyvind Berg (34) og familien rammet av et 300 meter bredt snøskred på riksvei 94 i Kvalsund i Finnmark.

Berg satt i bilen med sin samboer og to år gamle datter, da et snøskred plutselig gikk rett foran dem og traff deler av bilen. Like etter gikk et skred bak dem, og førte til at bilen ble sperret inne.

Familien kom uskadd fra hendelsen, men måtte evakuere ut fra bilen da politi og redningsmannskaper kom til stedet.

– Vi fikk beskjed om kun å ta med oss det viktigste vi hadde, sier Berg til TV 2.

Han forteller at de fikk beskjed av politiet om å legge igjen bilnøkkelen, slik at brøytemannskaper kunne flytte på bilen ved rydding av veien.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

Tyveri

Lørdag kveld, et drøyt døgn etter skredet, ble bilen levert tilbake til familien i Rypefjord ved Hammerfest.

Da ventet en ubehagelig overraskelse: Noen hadde nemlig forsynt seg av bilen mens den sto på rasstedet.

– Vi kunne ikke tro det. Alle uteklær og mellombekledning var borte, datteren vår sine skiklær samt utstyr. Det var også sykkelutstyr jeg skulle levere til min svoger. Totalt var det ting til en verdi av 50.000 kroner, forteller Berg.

Saken er anmeldt politiet og meldt til forsikringsselskapet.

– Overrasket

34-åringen synes det var svært overraskende at tyvene hadde tatt seg inn i det rasutsatte området for å stjele fra bilen.

Han tror tyveriet må ha skjedd natt til lørdag.

– Jeg ble overrasket over at det er mulig å gjøre noe sånt. At man er villig til å ta risikoen med å gå inn i et rasfarlig fjellområde som til og med var politisperret i begge retninger, sier han.

Berg sier han og familien har kommet seg etter den dramatiske opplevelsen på veien, samt det påfølgende tyveriet.

– Det er jo heldigvis bare materielle ting, men jeg synes måten det ble gjort på var ganske sjokkerende, sier han.

Politiet i Finnmark har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.