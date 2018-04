Sju personer, blant dem et lite barn, var inne i leiligheten da det ble skutt gjennom vinduene fra kloss hold, natt til onsdag.

To personer ble truffet. De som ble truffet, er en voksen mann og en kvinne. De to ble fraktet til sykehus med alvorlige skader.

Begge er utenfor livsfare, opplyser Øst politidistrikt onsdag formiddag.

Boligområde

Politiet ser meget alvorlig på hendelsen.

– Dette skjedde i et boligområde midt på natten og er skremmende både for de som bor der og for naboene, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sumdheim til TV 2.

– Var det en mulighet for at de andre som oppholdt seg i leiligheten, kunne blitt truffet?

– Det er stor sannsynlighet for at flere kunne blitt skutt, sier Sharma-Sundheim.

Sjekker mulig sammenheng

Politiet undersøker om skytingen kan ha sammenheng med en skyteepisode på Stovner ved 23.30-tiden tirsdag. Ingen personer ble truffet, men politi som kom til stedet sikret seg tomhylser, skriver NRK.

– Dette er en av hypotesene vi jobber med, men vi er i en tidlig fase og etterforsker bredt, sier Sharma-Sundheim.

Politiet har satt store ressurser inn i etterforskningen av saken og er interessert i tips fra folk som kan ha observert noe i tidsrommet fra 00.40 til 01.15 natt til onsdag. Politiet fikk melding om skytingen klokken 00.49.

Politiet lette natt til onsdag etter en sort sedan som ble sett kjørende fra stedet i retning Oslo i stor fart.

Mange vitner

Boligen som ble beskutt, ligger på bakkeplan i en lavblokk og gjerningspersonen har skutt utenfra og inn på kloss hold. Bilder fra stedet viser flere synlige kulehull i vinduet og gardinen bak.

Vitneopplysningene om antall skudd varierer fra 2–3 til 5–6. Det bor mange mennesker i boligområdet der skuddene ble avfyrt på kloss hold utenfor og gjennom et vindu i leiligheten i første etasje.

– En rekke personer sitter i avhør som vitner i saken. Det ble mange involvert i og med at dette er et bebygd område. Det var mange som ringte, og flere hørte og så deler av hendelsen, sa operasjonsleder Terje Skaftnes til NTB onsdag morgen.

Ingen er så langt pågrepet i saken.