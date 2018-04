Denne deilige varianten av ovnsbakt tosk er en sikker vinner på middagsbordet.

Et tips er å lage potetmosen før torsken settes i stekeovnen. Se egen oppskrift.

Oppskrift på ovnsbakt torsk

600 –700 g torskefilet uten skinn og ben, beregn ca 150-175 gram per person

3-4 tomater (mellomstore)

olivenolje

salt, pepper

Pesto:

Blader fra ½ stor potte basilikum eller persille

1 fedd hvitløk

1 ss ristede (lett stekte) pinjekjerner

2-3 ss olivenolje

1 ss revet parmesan

pepper (kan eventuelt ha litt salt, men husk at parmesanosten er salt)

Slik gjør du det

Skjær torsken i fire like stykker, gni stykkene inn med noen dråper olivenolje, salt og pepper. Sett fisken til side mens du lager pesto.

Ha basilikum/persille i en hurtigmikser/blender. Du kan også bruke en stavmikser. Kjør/miks olje, hvitløk og pinjekjerner til en glatt masse.

Tilsett revet parmesan helt til slutt. Smak til med pepper og ev ørlite salt (parmesan er salt).

Pestoen holder seg et par uker når du oppbevarer den i lukket glass i kjøleskapet.

Varm stekeovn til 200 grader.

Legg 4 doble ark med bakepapir på benken, fordel litt av pestoen midt på arkene. Legg på 3-4 skiver tomater tomatskiver og dryss over litt salt og pepper på hvert av bakepapirarkene, før torskestykket legges over. "Drypp" litt olivenolje over. Brett sammen hver av "pakkene" til en tett pakke. Legg i et ildfast fat eller stekebrett.

Stek i forvarmet stekeovn på midterste rille i 8-12 min, avhengig av tykkelsene på torskestykkene.

Potetmos:

ca 600 g skrelte mandelpoteter eller andre melene poteter

ev 1 finhakket sjalottløk

2-3 ss olivenolje og 1 ss sitronsaft

eller

1 – 1 ½ dl melk, ev 1 ss smør

Salt, pepper

Slik gjør du

Kok mandelpoteter og ev finhakket sjalottløk til potetene er møre, hell av kokevannet og damp potetene. Knus potetene til en grov mos. Tilsett olivenolje og sitron for en italiensk versjon av potetmos eller rør inn melk og ev 1 ss smør.

Hakkede steinfrie oliven og hakket persille kan også tilsettes.