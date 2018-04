Kina svarer USA – innfører toll på 106 amerikanske varer

Trump kunngjorde tollbarrierer mot Kina. Nå svarer Kina nådeløst Foto: Mandel Ngan

Kina har kunngjort at de vil innføre toll på 106 amerikanske varer som svar på at USA vil innføre toll på over 1.000 kinesiske varer.