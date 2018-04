Dette var sykkelpampenes krav før VM i Bergen

Under et rettsmøte i Bergen tingrett for en knapp måned siden ble arrangøren av sykkel-VM slått konkurs av sponsorselskapet Interspons. En måned tidligere hadde eventselskapet Possibility valgt å slå seg selv konkurs.

Over 70 kreditorer har krav mot Bergen 2017 AS. Kravene utgjør totalt mellom 70 og 80 millioner kroner.

Arrangøren hadde lenge håpet å få tilbake et depositum betalt til UCI (Det internasjonale sykkelforbundet). 4,5 millioner kroner skulle overføres tilbake til NCF innen tre måneder etter mesterskapet, men i januar kom det frem at UCI ville holde tilbake garantien. Tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen hadde da tidligere nektet for at UCI kunne holde tilbake garantien, selv om Norges Cykleforbund skylder UCI nesten 20 millioner kroner i lisenspenger i forbindelse med VM.

TV 2 har nå fått tilgang til VM-avtalen mellom UCI og Norges Cykleforbund fra 2014.

I avtalen med UCI forplikter Cykleforbundet seg til å betale tre millioner euro for retten til å organisere VM samt fire millioner euro for markedsførings- og lisensrettigheter. Beløpet på totalt sju millioner euro skulle betales i avdrag, der det første avdraget var på èn million euro 1. januar 2016. Videre skulle Cykleforbundet betale ytterligere èn million euro før 1. juli 2016, to millioner euro før 1. januar 2017 og de tre resterende millionene før 1. juli 2017.

Et depositum på 500 000 euro skulle også betales. Bankgarantien trådte i kraft 30 dager før første konkurransedag og skulle etter planen vare frem til tre måneder etter siste konkurransedag. UCI sikret seg også retten til å holde tilbake depositumet dersom arrangøren ikke klarte å overholde betalingsforpliktelsene sine. Under punkt 11.3 i kontrakten heter det at partene kan terminere avtalen dersom en av partene går konkurs eller at en bobestyrer overtar.

De tre siste månedene før VM forpliktet arrangøren seg til å levere ukentlige rapporter til UCI om fremdriften. I kontrakten måtte arrangøren garantere at de var forsikret for en samlet minimumsum på 15 millioner sveitsiske franc. Dette skulle dekke eventuelle krav mot arrangøren.

Men UCI hadde også andre krav til arrangøren.

Totalt 1250 VIP-pakker skulle tilfalle UCI uten ekstra kostnader (150 VIP-pakker per konkurransedag pluss 250 VIP-pakker den siste lørdagen og den siste søndagen). Minimumskravet til VIP-pakkene var VIP-seter i målområdet, måltider i VIP-restauranten og tilgang på VIP-parkeringsplasser.

UCI sikret seg også 500 billetter per dag på tribunen i målområdet. Et område på minimum 1000 m2 skulle settes av til PR og hospitality.