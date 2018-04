Onsdag formiddag tapte superstjernene ​Britney Spears (36) og will.i.am (43) i retten. Den britiske sangeren Tulisa (29), saksøkte de to for fem år siden, da hun ikke ble kreditert som låtskriver på monsterhiten «Scream & Shout». Det skriver Daily Mail.

Etter søksmålet i 2012 ble låtens inntekter satt til side. Nå får Tulisa ti prosent av låtens globale rettigheter og samlede inntekt. Hun blir også anerkjent som låtskriver.

Låten, som lenge hadde tittelen «I Don't Give a F**k», skulle etter planen være et av sporene på Tulisas debutalbum «The Female Boss».

Da den ble utgitt av Britney Spears og will.i.am i november 2012, var navnet hennes fjernet fra låtskriver-listen.​

Hun skrev blant annet linjen: «When you hear this in the club, you'd better turn this s**t up», som Britney Spears og will.i.am beholdt i sin versjon av låten.

Tulisa Contostavlos ble kjent gjennom hiphop-gruppen N-Dubz på 2000-tallet. I 2011 og 2012 var hun dommer i den britiske utgaven av X Factor.

Black Eyed Peas-stjernen will.i.am har tidligere bekreftet at briten var med på å skrive «Scream & Shout».

– Hun skrev litt på sangen før meg. Det er sant. Men, produsentene ville ikke at hun skulle gi den ut, har han tidligere uttalt, ifølge Daily Mail.