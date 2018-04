Tirsdag fikk Arendal-mannen Geir Schipper (48) nok.

Geir har lenge irritert seg over hundebæsj som dukker opp både i innkjørselen hans og langs veien sin, Tamburodden.

– Det ligger jo hundedritt over alt, og dette har irritert meg en stund og jeg var så gira. Så i stedet for å sette opp noen plakater, så tenkte jeg det var riktig å begynne face to face og si fra, sier Geir til Agderposten, som først omtalte saken.

Tirsdag morgen rigget han seg til i innkjørselen sin med avis og hodelykt.

Målet var å ta hundeeieren på fersken.

– Jeg satte meg ned i innkjørselen med en rykende fersk avis klokken 06. Så var det bare å vente. Jeg håpet at synderen skulle komme gående, men den gang ei. Klokken 07 gikk jeg inn igjen, sier Geir til TV 2.

Endret turmønster etter avisoppslag

Han mistenker at hundeeierens turmønster er blitt endret etter påsken.

– Jeg har en liten mistanke om hvem det kan være. I dag tidlig så jeg en kar som kom tuslende på den andre siden av veien med en hund. Det kan ha vært ham. Kanskje han fikk med seg saken i Agderposten og er litt redd nå, sier Geir.

– Hva har du lyst til å si til hundeeieren det gjelder?

– Jeg har lyst til å si at hvis du ikke har råd til hundepose, så har du heller ikke råd til å ha hund. Han eller hun må forstå at det er forferdelig å etterlate seg hundebæsj overalt i nabolaget.

Dokumenterte vaktholdet på Facebook

Da han holdt vakt i innkjørselen, la Geir ut et innlegg på Facebook-siden sin.

«Rigget meg til kl 06 med fersk avis på post etter eier som lar hunden drite fritt inn veien vår😤😡💩 Håper han kommer, jeg har mye å fortelle han!», skrev han, og la ved et bilde av seg selv sittende med ei avis i hånda.

– Det tok helt av, det Facebook-innlegget. Jeg fikk mange likes. Jeg er ikke alene om å irritere meg over slappe hundeeiere, sier han.

Geir har to barn på åtte og 12 år.

Tirsdag ettermiddag gikk han seg en tur for å plukke opp hundebæsj i nabolaget.

– Jeg må jo det, nå som barna har begynt å leke og sykle ute. Naboen har en unge på to-tre år. Barna kan ikke leke rundt i dritt. På bare 20-30 meter plukket jeg opp over 20 store klumper. Sånn skal det ikke være, sier han til TV 2.