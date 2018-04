Onsdag var niende rettsdag i rettssaken mot Peter Madsen i Københavns byret.

Madsen har i retten stort sett vært ikledd joggebukse og t-skjorte, men har tatt på seg blazerjakke de dagene venninner av ham skulle komme for å vitne.

Onsdag hadde han på seg blazer.

Aktor Jakob Buch-Jepsen fortsatte sin fremleggelse av bevis onsdag.

Han viste til flere harddisker som ble funnet under en ransaking ved Madsens verksted i august, der det ble funnet flere videoer og bilder med dødsinnhold.

På harddisken til Madsen fant politiet blant annet følgende:

146 tegnede bilder med motiver av hengte kvinner

90 filmsekvenser hvor videoene viser kvinner som blir mishandlet og drept

26 filmsekvenser der man ser drap på kvinner og menn

Syv tekster hvor innholdet er mishandling av kvinner

Aktor har gått langt i å antyde at Peter Madsen lot seg inspirere av mishandlingstekstene, og at Kim Wall ble mishandlet på måter som står beskrevet i tekstene før hun døde​.

I retten leste aktor opp deler av tekstene som handler om tortur og drap. Til tider var ordene og formuleringene som ble brukt i tekstene svært grove.

Madsen så på papirer foran seg under opplesningen av tekstene. Det gjorde også de andre aktørene i retten.

Omfattende søk

Det ble også henvist til en rekke søk Madsen har gjort på nettet over en lengre periode, helt tilbake til år 2011. Informasjonen om dette er hentet ut fra haddisken hans.

Madsen har søkt på en lang rekke ord som «beheading woman», «suicide woman», «real rape» og «stabbing woman» en lang rekke ganger.

– Etter at brukeren har søkt på disse ordene, kan vi se at han har gått videre til forskjellige sider. Flere av sidene er ikke lenger tilgjengelige, så vi vet ikke hva han har sett på, men vi ser han har vært inne på sidene, sa Buch-Jepsen, og understreker dermed at Madsen har vært inne på langt flere videoer enn det som er funnet lagret på haddisken hans.

Tidligere er det blitt lagt fram i retten at Madsen søkte på en rekke slike ord dagene og natten før Kim Wall døde. Madsen selv har sagt at dette var tilfeldige søk, men Buch-Jepsen leser opp eksempler på at han har søkt på denne typen ord en rekke ganger fra år 2011 og fram til i dag.

Det er også funnet opptak av seksuell karakter der Peter Madsen selv medvirker.

Fire av videoene som ble funnet på harddisken til Madsen viser ekte drap på kvinner. En av dem er fra terrororganisasjonen IS. En annen av en kvinne som angivelig tar sitt eget liv.

Madsen selv har i retten forklart at bilder og video med denne typen innhold ikke er noe han er spesielt opptatt av, og at det var ting han lastet ned tilfeldig, enkelte ganger også uten å se på det.

– Noen ganger var jeg interessert i kunstnerne som hadde laget videoene, sa Madsen, og henviste til flere av animasjonsfilmene.

Aktor har i sin argumentasjon så langt i rettssaken lagt opp til at drapet er et seksuelt motivert drap, noe Madsen selv har nektet for.

Han mener Kim Wall døde i en ulykke om bord på ubåten, og at han parterte liket for å bli kvitt det.

Ble invitert

Det første vitnet ut onsdag var en kvinnelig bekjent av Madsen. De to møttes første gang for seks eller syv år siden, og hadde ikke noen seksuell relasjon.

– Vi skulle på en tur med Nautilus i juni eller juli, der jeg skulle ha med meg barna mine, men så endret planene seg. Vi skulle egentlig bare ha piknik og kose oss, sa hun.

Madsen sendte blant annet en SMS der han skrev han ville sprenge Refshaleøen, der verkstedet hans lå, i luften.

– Når jeg først er blitt kriminell kan jeg like godt kidnappe deg og ta deg med meg i ubåten min, skrev han videre.

– Jeg bare lo av det, han var jo en rar fyr, sa hun.

I utgangspunktet skulle vitnets kjæreste være med, men Madsen sa plutselig at det ikke var plass til ham. Dette synes vitnet var rart.

Hun understreker at de to ikke hadde noen seksuell relasjon, at de kun var venner.

– Han virket litt manisk den siste tiden før august, sa hun, og sier at han intensiverte kontakten og at det virket som at han ønsket å ha en seksuell relasjon til henne.

8. august spurte han om hun ville være med på tur med ubåten, men den helgen hadde hun ikke anledning.

Tirsdag vitnet en annen kvinne som kunne fortelle samme historie – at Madsen forsøkte få henne med på ubåt-tur alene i begynnelsen av august.