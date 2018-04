Tirsdag ble det kjent at Sylvi Listhaug (Frp) går over i ny jobb i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Jobbskiftet skjer etter at hun 20. mars gikk av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister, som følge av et mistillitsforslag fra flere partier.

Mistillitsforslaget kom etter at Listhaug publiserte et kontroversielt Facebook-innlegg, hvor hun påsto at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

To uker etter avgangen forteller Listhaug til God morgen Norge at hun ikke angrer på Facebook-innlegget.

– Dette er egentlig det beste som kunne ha skjedd. Nå har jeg fått et helt nytt liv, sier Listhaug.

Frp-politikeren sier hun ser frem til å tilbringe mer tid med familien sin i den nye hverdagen.

– Dette er en ny mulighet til å være sammen med barna mine. Jeg har en ettåring som jeg har sett alt for lite til. I en statsrådsposisjon så raser det bare av gårde. Du er nødt til å stenge ute mye følelser, og tenker ikke på det du burde tenke på, som hvor mye tid du har med barna dine, sier hun.

– Jeg føler jeg har gått glipp av så utrolig mye, fortsetter Listhaug.

– Preller av

I påsken var Listhaug på ferie i USA med familien. Da hun kom hjem ble hun møtt av at en gatekunstner i Bergen hadde malt henne som korsfestet på en husvegg.

– Dette er noe som preller av. Det har vært så mye av det, og så mye forskjellig. Det preller av, hvis ikke hadde jeg nok ikke sittet her i dag, sier hun.

Listhaug vil helst ikke prate om bildet som har fått stor oppmerksomhet. Natt til onsdag ble maleriet malt over med svart spraymaling.

– Jeg vil heller bruke tid på helse- og eldreomsorg. Jeg har blitt litt lei av det nå, at alt mediene vil diskutere er bildet, eller Facebook. Det er alt annet enn politikk, sier hun.

Jobbet på eldrehjem

Listhaug sier nå hun ser frem til sin nye jobb i helse- og omsorgskomiteen.

– Det er et tema som jeg har engasjert meg for i mange år. Jeg hadde min ungdom på aldershjem og stortrivdes der med de eldre. Jeg sto på kjøkkenet og i vaskeriet, og koste meg, sier hun.

Jobben som justisminister var krevende, forteller Listhaug. Onsdag er det ventet at det vil utnevnes en ny minister i ekstraordinært statsråd på Slottet.

– Det er en kjempestor jobb som krever ekstremt mye, sier hun.

– Ville du hatt denne Facebook-posten ugjort?

– Nei. Alt skjer av en grunn. Nå har jeg fått en ny mulighet til å være sammen med barna mine, og det er det beste som kunne skjedd, sier hun.